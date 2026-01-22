Torcedores do Cruzeiro mandam recado a Tite após derrota para o Democrata

O Cruzeiro de Tite perdeu para o Democrata por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (22), em jogo válido pelo Campeonato Mineiro. Após a partida, o técnico ouviu alguns recados dos torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade

A estreia de Gerson com a camisa do Cabuloso não foi como a grande maioria dos torcedores esperava. Apesar de boa atuação do ex-jogador do Flamengo, o Cruzeiro do técnico Tite perdeu em pleno Mineirão, com gol de Bryan, já no segundo tempo.

➡️Estêvão vira assunto após jogo do Chelsea: 'Não tem explicação'

Nas redes sociais, muitos torcedores do Cruzeiro mandaram recados a Tite. Apesar de ter chegado recentemente, alguns cruzeirenses já manifestaram insatisfação com o trabalho do treinador. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

➡️Wesley, ex-Flamengo, vira assunto na Europa: 'Vontade de chorar'

Tite comandou o Cruzeiro contra o Democrata (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) <br>

Veja recados dos torcedores

Como foi o jogo do Cruzeiro de Tite

Mesmo fora de casa, a equipe do interior foi quem tomou as primeiras ações em campo e quase abriu o placar em uma confusão da defesa. Cássio fez passe perigoso para João Marcelo, que perdeu a bola para Dudu, mas o atacante finalizou na defesa.

Mas rapidamente a Raposa tomou conta da partida, pressionando a saída adversária e apostando em um meio de campo muito povoado com jogadores de qualidade. Arroyo teve a primeira chance celeste aos seis minutos, mas chutou em cima da zaga. Gerson teve boa chance, mas parou no goleiro.

continua após a publicidade

Aos seis minutos da etapa final, o Coringa teve mais uma chance. Arroyo construiu pela direita e passou para Ryan escorar para o camisa 97, mas a finalização desviou na defesa e saiu. Pouco depois, Kaique Kenji tentou de cabeça, mas a zaga desviou mais uma vez.

Com a entrada de Matheus Pereira, Gerson ganhou um companheiro na criação e os dois apostaram nas tabelas pela direita. Em contra-ataque puxado por Japa, o camisa 10 recebeu na entrada da área, optou por chutar, mas a finalização saiu fraca à direita do gol. Pressão do Cruzeiro comandado pelo técnico Tite.

No momento em que Tite conversava com Kaio Jorge, o Democrata abriu o placar. João Marcelo afastou mal o perigo, Fagner falhou dentro da área e Bryan encobriu Otávio para fazer 1 a 0. O Cruzeiro de Tite pressionou para chegar ao empate, mas sem sucesso.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte na vitória do Cruzeiro de Tite! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.