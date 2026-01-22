Marcelinho Carioca revela conselho a titular do Corinthians no clássico com Santos

Jogando longe de seus domínios, o Corinthians vai vencendo o clássico contra o Santos, com um gol do atacante Yuri Alberto, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista, nesta quinta-feira (22). Durante a transmissão da CazéTV, o ídolo Marcelinho Carioca, revelou um conselho dado ao lateral Matheuzinho durante a primeira etapa.

Nos últimos minutos da etapa inicial, o Corinthians teve uma falta perigosa na risca da grande área, mas acabou isolando a cobrança. Posicionado atrás do gol defendido por Gabriel Brazão, o ídolo do Timão revelou que fez um gesto para Matheuzinho apenas "chapar" a bola e deixar o goleiro trabalhar.

- No momento da falta, o Matheuzinho estava olhando para o gol e eu estava fazendo um gesto para ele, não sei se ele viu. Eu estava fazendo o gesto da chapada, para ele colocar por cima da barreira e deixar o goleiro se virar. Ele deu de chapa de pé, então a bola vai muito forte. O taquinho de sinuca, passou por cima, o goleiro tem que se virar - disse Marcelinho Carioca durante a transmissão da CazéTV.

Com um gol do atacante Yuri Alberto, o Corinthians vai vencendo o primeiro clássico em 2026 e assume a 5ª colocação no Campeonato Paulista, com sete pontos somados. Já o Santos vai perdendo o segundo clássico da temporada e segue estacionado na 10ª posição, com apenas quatro pontos.

Yuri Alberto comemora gol no clássico entre Santos x Corinthians (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)

