Yuri Alberto vira assunto em Santos x Corinthians: 'Nunca vou entender'
Atacante fez 1 a 0 para o Timão no clássico
Santos e Corinthians estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (22), na Vila Belmiro. Durante a partida válida pelo Campeonato Paulista, o atacante Yuri Alberto virou assunto entre os torcedores nas redes sociais.
Logo no começo da partida, Yuri Alberto fez uma jogada de cinema, driblou toda defesa do Santos, e sofreu pênalti de Zé Ivaldo. O camisa 9 correu para bola com confiança, deu uma paradinha e chutou para fora. Poucos minutos depois, o atacante fuzilou aproveitou rebote e abriu o placar em Santos x Corinthians.
Nas redes sociais, o nome do centroavante foi muito comentado durante a partida. A "experiência" Yuri Alberto foi o foco dos torcedores. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre Yuri Alberto
Escalações de Santos x Corinthians
O Corinthians está escalado para o clássico contra o Santos, que será nesta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Dorival Júnior conta com força máxima para o duelo.
O Corinthians inicia o jogo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André, Matheus Pereira e André Carrillo; Yuri Alberto.
No primeiro clássico em casa nesta temporada, o Santos recebe o Corinthians nesta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro.
O Santos está escalado com: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Vini Lira; Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser; Barreal, Gabigol e Thaciano.
