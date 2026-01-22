menu hamburguer
Yuri Alberto vira assunto em Santos x Corinthians: 'Nunca vou entender'

Atacante fez 1 a 0 para o Timão no clássico

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/01/2026
20:08
Yuri Alberto chegou ao Corinthians em 2022 (Foto: Thiago Miyashiro/Pera Photo Press/Gazeta Press)
Santos e Corinthians estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (22), na Vila Belmiro. Durante a partida válida pelo Campeonato Paulista, o atacante Yuri Alberto virou assunto entre os torcedores nas redes sociais.

Logo no começo da partida, Yuri Alberto fez uma jogada de cinema, driblou toda defesa do Santos, e sofreu pênalti de Zé Ivaldo. O camisa 9 correu para bola com confiança, deu uma paradinha e chutou para fora. Poucos minutos depois, o atacante fuzilou aproveitou rebote e abriu o placar em Santos x Corinthians.

➡️Estêvão vira assunto após jogo do Chelsea: 'Não tem explicação'

Nas redes sociais, o nome do centroavante foi muito comentado durante a partida. A "experiência" Yuri Alberto foi o foco dos torcedores. Veja os comentários abaixo:

Yuri Alberto marcou em Santos x Corinthians Marcello Zambrana/AGIF/GazetaPress)
Veja comentários sobre Yuri Alberto

Escalações de Santos x Corinthians

Corinthians está escalado para o clássico contra o Santos, que será nesta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Dorival Júnior conta com força máxima para o duelo.

O Corinthians inicia o jogo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André, Matheus Pereira e André Carrillo; Yuri Alberto.

No primeiro clássico em casa nesta temporada, o Santos recebe o Corinthians nesta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro.

O Santos está escalado com: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Vini Lira; Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser; Barreal, Gabigol e Thaciano.

circulo com pontos dentroTudo sobre

