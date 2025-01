Atitude de Gabigol revolta Milton Neves: ‘Mala e ex-gol’

Após passar em branco no empate por 1 a 1 do Cruzeiro com o Betim em casa, o atacante Gabigol deixou o Mineirão em silêncio. Em um vídeo que circula na web, o jogador aparece ignorando os torcedores que o esperavam na saída do estádio para foto. O jornalista Milton Neves criticou duramente o centroavante pela situação.

No registro de um torcedor, Gabigol está falando ao telefone e não atendeu aos pedidos dos fãs, que assistiram à sua estreia no Mineirão. Além disso, o jogador não conversou com jornalistas, acessando o estacionamento por outra saída, sem ter contato com a imprensa.

Gabigol era aguardado pela imprensa no corredor da zona mista para entrevistas pós-jogo, no entanto, não apareceu. Nas redes sociais, ele se manifestou sobre o resultado e também à primeira partida no Mineirão.

Gabigol agora é do Cruzeiro (Foto: Gustavo) Aleixo/Cruzeiro

Outros jornalistas criticaram o camisa 9

- Já falei várias vezes sobre o Gabigol. Sou fã do perfil dele, decisivo, responde imprensa e provoca adversários… Dito isso, a relação dele com os torcedores nessas situações é uma puta falta de respeito. Não tira foto, não da atenção pra criançada e mete essa perna aí. Não foi a primeira vez que ele fez isso. Gabigol, se liga cara… Lotaram o estádio pra te receber, sem o torcedor você não é NADA e um dia a “bola para de girar” - criticou João Pedro Sgarbi, da Band.

- Muita máscara e pouca bola! - escreveu João Paulo Capellanes.

