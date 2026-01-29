O Vasco concluiu o empréstimo do lateral-esquerdo Riquelme para o Panserraikos 1946 FC, da Grécia. O vínculo será até julho de 2026 e ao final o clube europeu pode exercer a opção de compra do atleta.

Riquelme surgiu como uma das promessas da base do Vasco. O jogador acumulou passagens pela Seleção Brasileira de base e em 2020 fez sua estreia pela equipe profissional. Além das dificuldades para se adaptar na equipe principal, o atleta teve uma grave lesão nos ligamentos laterais do joelho em 2022 que o afastou dos gramados por 345 dias.

Riquelme chegou a ser emprestado pelo Cruz-Maltino ao Sport em 2024 para ganhar experiência. Porém pouco atuou pelo clube pernambucano. Ao todo disputou 14 partidas e não participou de gols. No Vasco, Riquelme entrou em campo 38 vezes e deu duas assistências.

Riquelme em ação pelo Vasco na derrota para o Guarani, no Brinco de Ouro (Foto: Rafael Ribeiro / Vasco)

A diretoria vascaína segue tentando diminuir a quantidade de jogadores do elenco e, consequentemente, a folha salarial para possibilitar a chega da novos jogadores.

O jogador vai atuar ao lado do também ex-Gigante da Colina, Alex Texeira, que também foi contratado recentemente pelo clube grego. A equipe está na última posição do campeonato com apenas oito pontos conquistados em 18 partidas.

