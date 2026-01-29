Torcedores se assustam com lance em Mirassol x Vasco: 'Meu Deus'

Mirassol e Vasco estão se enfrentando, na noite desta quinta-feira (29), em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Um lance no primeiro tempo do duelo assustou muitos torcedores nas redes sociais.

O duelo entre Mirassol e Vasco começou movimentado, com as duas equipes buscando o gol. Depois de belo cruzamento de Puma Rodríguez, Coutinho cabeceou sem chances para Walter e abriu o placar. O camisa 10 do Cruz-Maltino, no entanto, teve um choque de cabeça com o zagueiro João Victor e caiu desacordado no gramado.

Nas redes sociais, o lance em Mirassol e Vasco chocou muitos torcedores. Veja a jogada perigosa e a repercussão na web:

Mirassol x Vasco pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Douglas Moreti/Agência F8/Gazeta Press)

Veja lance e a repercussão dos torcedores

Escalação do Vasco para enfrentar o Mirassol

O Vasco está escalado para a partida de estreia do Brasileirão contra o Mirassol, nesta quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), no Maião. Para o confronto, o treinador Fernando Diniz optou por tirar GB e colocar Johan Rojas no ataque.

Fernando Diniz também vai ter o desfalque importante de Paulo Henrique, que sofreu uma lesão no pé esquerdo. O substituto do Vasco contra o Mirassol será o uruguaio Puma Rodriguéz que se destacou na vitória do Cruz-Maltino por 3 a 0 sobre o Boavista no último domingo (25).

Léo Jardim; Puma, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rojas (Técnico: Fernando Diniz).

Os recém-contratados Brenner e Marino já estão regularizados, mas ficaram de fora dos relacionados para a partida.

