Com novidade no ataque, Vasco está definido para enfrentar o Mirassol; veja escalação
Gigante da Colina estreia contra o Mirassol nesta quinta-feira (29), às 20h (de Brasília)
O Vasco está escalado para a partida de estreia do Brasileirão contra o Mirassol, nesta quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), no Maião. Para o confronto, o treinador Fernando Diniz optou por tirar GB e colocar Johan Rojas no ataque.
➡️Mirassol x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Fernando Diniz também vai ter o desfalque importante de Paulo Henrique, que sofreu uma lesão no pé esquerdo. O substituto será o uruguaio Puma Rodriguéz que se destacou na vitória do Cruz-Maltino por 3 a 0 sobre o Boavista no último domingo (25).
Escalação do Vasco
Léo Jardim; Puma, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rojas (Técnico: Fernando Diniz).
Os recém-contratados Brenner e Marino já estão regularizados, mas ficaram de fora dos relacionados para a partida.
Confira as informações do jogo entre Mirassol x Vasco
✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL X VASCO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 1ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Maião
📺 Onde assistir: Sportv (TV) e Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima
🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Francisco Chaves Bezerra Junior
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins
