imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Com novidade no ataque, Vasco está definido para enfrentar o Mirassol; veja escalação

Gigante da Colina estreia contra o Mirassol nesta quinta-feira (29), às 20h (de Brasília)

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/01/2026
19:03
Vasco
imagem cameraFernando Diniz conversa com jogadores do Vasco na partida contra o Nova Iguaçu (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco está escalado para a partida de estreia do Brasileirão contra o Mirassol, nesta quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), no Maião. Para o confronto, o treinador Fernando Diniz optou por tirar GB e colocar Johan Rojas no ataque.

➡️Mirassol x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Fernando Diniz também vai ter o desfalque importante de Paulo Henrique, que sofreu uma lesão no pé esquerdo. O substituto será o uruguaio Puma Rodriguéz que se destacou na vitória do Cruz-Maltino por 3 a 0 sobre o Boavista no último domingo (25).

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rojas (Técnico: Fernando Diniz).

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Puma Rodríguez - Vasco
Puma Rodríguez comemora gol marcado contra o Boavista (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Os recém-contratados Brenner e Marino já estão regularizados, mas ficaram de fora dos relacionados para a partida.

➡️ Vasco ou Mirassol? Aposte em quem vence na estreia do Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Confira as informações do jogo entre Mirassol x Vasco

✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL X VASCO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 1ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Maião
📺 Onde assistir: Sportv (TV) e Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima
🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Francisco Chaves Bezerra Junior
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

