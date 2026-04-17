Atitude de Crespo repercute e torcedores apoiam: 'Quer virar ídolo'

O ex-técnico do São Paulo, Hernán Crespo repostou em seu perfil no Instagram um vídeo do influenciador, identificado com a torcida Tricolor, Barolo criticando a diretoria do São Paulo e o atual treinador Roger Machado. O conteúdo original foi divulgado por uma página de fãs dedicada ao clube paulista.

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Torcedores apoiam atitude de Crespo

O preparador de goleiros foi um dos últimos integrantes da comissão de Crespo a deixar o Brasil. Desde a demissão, se reuniu com jogadores e funcionários do São Paulo. As fotos dos encontros foram publicadas nas redes sociais. As postagens pareciam desmentir informações de que não existia bom relacionamento dos argentinos com o grupo, hipótese que foi levantada quando a demissão aconteceu.

Críticas de Crespo à diretoria?

O técnico argentino foi demitido no início de março de 2026. A postagem representa uma manifestação pública sobre sua saída do comando técnico do Tricolor e seu substituto imediato, Roger Machado. O post original mostra Barolo comentando sobre a escalação dos jogadores titulares na partida contra o O'Higgins. O confronto aconteceu na terça-feira (14) no Morumbi pela Copa Sul-Americana. O São Paulo venceu a partida.

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➡️Demitido do São Paulo, Crespo reposta crítica à Roger Machado

No material compartilhado, o jornalista critica a decisão da diretoria de demitir Crespo e contratar Roger Machado como substituto:

- Teve que ir com os titulares porque demitiu o técnico que falava a verdade, cobrava e cutucava jogador. Trouxe um fraco. Empresário reclamava e hoje o jogador virou titular - declarou Barolo.

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Números da segunda passagem do ex-treinador

Durante sua segunda chegada ao São Paulo, em 2026, o técnico Hernán Crespo comandou a equipe em 46 partidas oficiais, somando 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas. Esses números conquistaram um aproveitamento próximo dos 51%.

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