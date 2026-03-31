Atitude de Ancelotti em Brasil x Croácia chama atenção: 'Tapando a vista'

O Brasil enfrenta a Croácia no último amistoso da Seleção sem o elenco oficial da Copa do Mundo. Durante a partida, o operador de câmera da transmissão entrou na frente de Ancelotti, treinador da Amarelinha, que gesticulou pedindo para que o cinegrafista saísse de seu campo de visão.

continua após a publicidade

+ Zinho aponta semelhanças da Seleção de Ancelotti com time de 1994

Veja o que os internautas disseram sobre a atitude do italiano:

🤑 Aposte em jogos pelo Campeonato Brasileiro! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Carlo Ancelotti, durante amistoso da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Antes da estreia na Copa do Mundo, o Brasil ainda deve jogar outros dois amistosos, nos Estados Unidos, já com a escalação oficial para disputar o Mundial.



Zinho aponta semelhanças entre Seleção atual e campeã mundial em 1994

Veja o que disse o ex-atleta, em entrevista exclusiva com o Lance!:

- São 24 anos de diferença, assim como foi entre 1970 e 1994. Agora, 2002 a 2026 também fecha esse ciclo. A Copa será novamente nos Estados Unidos, junto com Canadá e México, e a final acontece no mesmo país onde conquistamos o tetra. Existem essas coincidências, e a esperança é que o trabalho priorize o coletivo forte para potencializar os talentos individuais - disse Zinho.

continua após a publicidade

- Em 1994, Bebeto e Romário formaram uma dupla histórica. Hoje, o cenário é diferente, com um sistema mais móvel, sem um centroavante fixo. Ainda assim, há jogadores que podem assumir esse protagonismo, como Raphinha, Vinícius Júnior e até Neymar, se estiver bem fisicamente. O Brasil tem talento, o essencial é construir um conjunto forte - finalizou o ex-atacante.