Globo, CazéTV e ESPN disputam transmissão de gigante campeonato internacional

Globo, CazéTV e ESPN fizeram proposta pelos direitos de transmissão de um gigante torneio internacional. De acordo com o jornalista Gabriel Vaquer, do portal "f5", os canais entraram na briga para ter a Copa do Mundo Feminina de 2027, que vai acontecer no Brasil.

A Globo pretende transmitir os jogos no Sportv, além de alguns em TV aberta. Na última edição da Copa do Mundo, a emissora carioca exibiu o torneio, assim como a CazéTV, que transmitiu através do Youtube. A novidade é a entrada da ESPN na disputa pelos direitos de transmissão.

Canal esportivo da Disney, a ESPN não exibe a Copa do Mundo desde 2014, quando exibiu o torneio masculino no Brasil. A Fifa encerrou a entrega das propostas na última semana e deve anunciar as vencedoras no início de 2025.

Na última edição da Copa do Mundo Feminina, a Seleção Brasileira parou na primeira fase, em grupo que avançaram França e Jamaica. Neste ano, nos Jogos Olímpicos de Paris, o desempenho foi melhor, e a equipe ficou com a medalha de prata após derrota para os Estados Unidos na final.

Seleção Brasileira Feminina

Após a prata nas Olimpíadas de Paris, a Seleção Brasileira Feminina, comandada por Arthur Elias, somou um empate e uma vitória contra a Colômbia e duas vitórias contra a Austrália.

