Eric Faria é sincero sobre participação do Flamengo no Mundial de Clubes

O jornalista Eric Faria realizou uma análise sincera sobre o desempenho do Flamengo no Mundial de Clubes. A equipe do técnico Filipe Luís jogou, ao todo, quatro jogos pelo novo torneio da Fifa, onde se classificou na primeira colocação do Grupo D, mas caiu nas oitavas de final. A eliminação aconteceu sobre o Bayern de Munique, da Alemanha.

Durante a programação do canal "Sportv", da última quinta-feira (10), Eric Faria declarou que não achou excepcional a participação do Rubro-Negro. Ao analisar o desempenho da equipe no torneio, ele destacou a vitória sobre o Chelsea, na fase de grupos, e apontou erros no confronto eliminatório.

- Não achei ruim, mas também não achei excepcional como as pessoas disseram. Não acho que o Flamengo tenha feito um Mundial soberbo. Acho que o Flamengo teve um grande momento, que foi contra o Chelsea. Ali foi para aplaudir. Contra o Bayern, apesar de toda a força do Bayern, que é um timaço, uma máquina, mas acho que o Flamengo poderia ter feito mais - iniciou o jornalista, antes de completar.

- O Flamengo poderia ter jogado melhor, ter tido uma compreensão melhor do jogo, isso passa muito pelo técnico também. O Flamengo quis se estabelecer de um jeito que não dava, com o adversário que tinha pela frente (Bayern). É uma escolha do Filipe, a gente tem que respeitar, mas acho que a eliminação do Flamengo passa muito por isso também - concluiu.

Flamengo no Mundial de Clubes

Após se classificar na primeira colocação do Grupo D, de forma invicta, o Rubro-Negro teve a difícil missão de enfrentar o Bayern de Munique, nas oitavas de final. No confronto contra a equipe alemã, o time carioca foi dominado em campo e perdeu a partida por 4 a 2, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

Sem mais compromissos pelo Mundial de Clubes, o Flamengo retornou para o Brasil para disputar o final de temporada. Neste momento, a equipe de Filipe Luís se encontra na liderança do Brasileirão e viva nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.

O próximo compromisso do Rubro-Negoro será contra o São Paulo e acontece neste sábado (12), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.