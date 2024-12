Ex-Palmeiras é condenado a pagar R$ 60 mil a Craque Neto, ídolo do Corinthians

Um ex-jogador do Palmeiras foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar cerca de R$ 60 mil ao ex-jogador Neto, ídolo do Corinthians. Segundo a "Itatiaia", o chileno Jorge Valdívia deve indenizar o apresentador por conta de uma publicação do ex-meia nas redes sociais.

Na publicação de Valdivia, data em 2015, o rosto de Neto aparece em um corpo masculino de lingerie e com uma cerveja na mão. Na legenda, o ex-jogador escreveu: "Muito fera". No mesmo ano, o apresentador da Band entrou com processo contra o chileno por danos morais.

A condenação inicial de Valdivia era de R$ 20 mil, que foram acrescidos de valores advocatícios e corrigidos para os valores atuais. Aposentado, o ex-jogador do Palmeiras está preso no Chile desde o dia 28 de novembro acusado de crime sexual contra duas mulheres.