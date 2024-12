Flamengo altera planejamento e deve cancelar jogo previsto para Manaus

Em uma de suas primeiras medidas como presidente, BAP alterou o planejamento do Flamengo e deve cancelar um jogo do Campeonato Carioca previsto para acontecer em Manaus. Além da alta do dólar, a final da Supercopa do Brasil também influenciou na decisão do mandatário.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Inicialmente, o elenco comandado por Filipe Luís ficaria nos Estados Unidos treinando do dia 10 ao dia 24 de janeiro. Na sequência, a equipe faria uma partida contra o Volta Redonda no dia 25 ou 26 em Manaus por conta da menos distância.

No entanto, o Flamengo deve retornar dos Estados Unidos no dia 19 de janeiro após um amistoso contra o São Paulo. BAP não vê a necessidade de prorrogar a viagem por mais cinco dias em meio a alta da moeda norte-americana.

continua após a publicidade

Com isso, o Rubro-Negro não teria a necessidade de enfrentar o Volta Redonda em Manaus, uma vez que retornaria direto para o Rio de Janeiro. O clube não havia confirmado oficialmente o confronto no Amazonas e não iniciou venda de ingressos.

O grande objetivo do Flamengo na volta do elenco é a Supercopa do Brasil contra o Botafogo valendo o primeiro título de 2024. O duelo está marcado para o dia 2 de fevereiro, no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará.

continua após a publicidade

Segundo o regulamento do Campeonato Carioca, Filipe Luís deve relacionar seus principais jogadores a partir da 5ª rodada, que é contra o Volta Redonda. Com isso, o treinador tem dois compromissos com o elenco principal antes da decisão contra o Alvinegro.

Em todo o períodos nos Estados Unidos, o Flamengo permanecerá no estado da Flórida, onde a equipe fará uma partida no Mundial de Clubes do próximo ano. Além disso, Filipe Luís também contribuiu com a ideia de fazer uma pré-temporada fora do país.