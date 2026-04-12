Botafogo prepara anúncio de nova fornecedora de material esportivo
Glorioso decide encerrar acordo com primeira empresa parceira da SAF
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*Colaborou Pedro Albuquerque
O Botafogo está muito perto de trocar a Rebook pela Mizuno como empresa que fornece os uniformes do clube. O vínculo com a empresa japonesa será até o fim de 2029 e, assim como foi com a atual fornecedora, o Glorioso terá liberdade no design de toda a linha de roupas, com os desenhos sendo todos produzidos dentro do próprio clube.
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A tendência é que o anúncio oficial seja feito ainda no mês de abril, com o fim do contrato com a Reebok sendo antecipado de agosto para junho.
A Mizuno será a terceira empresa a fornecer uniformes para o Botafogo na Era SAF. Em 2022, o clube teve a WEV como uma marca temporária e no meio de 2023 mudou para a Reebok que permanece até o meio de 2026. A parceria com a Reebok ficou marcada pelas conquistas do Campeonato Brasileiro de 2024 e a Conmebol Libertadores do mesmo ano.
Durante a parceria com a Reebok, o Alvinegro lançou três coleções de uniformes: "É O Glorioso, Mané" (2023/2024), "Passado, Presente, Futuro" (2024/2025) e "Aura90" (2025/2026). A camisa alvinegra da coleção 24/25 é uma das mais belas da história do clube.
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