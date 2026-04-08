Às vésperas da Copa do Mundo, Vini Jr ganha homenagem no cinema

O atacante Vini Jr, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, terá uma participação especial no filme "O Gênio do Crime", que estreia dia 14 de maio nos cinemas. Em clima de Copa do Mundo, o longa-metragem faz uma releitura do livro de mesmo nome do escritor João Carlos Marinho.

continua após a publicidade

➡️ Atitude de Abel Ferreira antes de estreia do Palmeiras repercute: 'Completamente'

A obra narra a história da turma do Gordo (Francisco Galvão, Samuel Estevam, Bella Alelaf e Breno Kaneto), amigos que investigam a falsificação de uma figurinha do album da Copa do Mundo. O que começa como uma curiosidade logo se transforma em uma jornada cheia de mistério, aventura e bom humor.

Em 1969, o escritor João Carlos Marinho escolheu o jogador Rivelino para ser o homenageado na figurinha rara. 57 anos depois, a adaptação do livro ganha as telas do cinema com a imagem de Vini Jr, o jogador que terá a figurinha falsificada.

continua após a publicidade

A ideia de homenagear o jogador do Real Madrid partiu da necessidade do filme dialogar com as crianças desta geração. Ao receber o convite, Vini Jr e a sua equipe se mostraram entusiasmados com a participação no projeto.

Apesar disso, como o jogador tem uma agenda muito intensa com compromissos com o Real Madrid, Champions League e, agora, com a Copa do Mundo, não foi possível ter sua presença nos sets de filmagens. O camisa 7 contribuiu ao atualizar a assinatura especial para a arte do projeto. Veja abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Carta dourada de Vini Jr no filme "O gênio do crime" (Foto: Divulgação)

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Detalhes do Gênio do Crime

O filme é um projeto de Tiago Mello (3%), que também é responsável pela produção, com direção de Lipe Binder ("Betinho: No Fio da Navalha", "Império"), e roteiro de Ana Reber ("Depois do Universo").

O longa é produzido pela Boutique Filmes, em coprodução com a Globo Filmes, e distribuído pela Paris Filmes. O elenco conta ainda com Ailton Graça, Marcos Veras, Douglas Silva e Rafael Losso.