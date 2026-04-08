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Às vésperas da Copa do Mundo, Vini Jr ganha homenagem no cinema

Jogador será figurinha de ouro do filme "O gênio do crime"

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Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/04/2026
17:13
Camisa 7 do Real Madrid fala sobre caso de racismo em Amistoso Internacional (Foto: Reprodução/Real Madrid CF)
imagem cameraCamisa 7 do Real Madrid fala sobre caso de racismo em Amistoso Internacional (Foto: Reprodução/Real Madrid CF)
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O atacante Vini Jr, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, terá uma participação especial no filme "O Gênio do Crime", que estreia dia 14 de maio nos cinemas. Em clima de Copa do Mundo, o longa-metragem faz uma releitura do livro de mesmo nome do escritor João Carlos Marinho.

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A obra narra a história da turma do Gordo (Francisco Galvão, Samuel Estevam, Bella Alelaf e Breno Kaneto), amigos que investigam a falsificação de uma figurinha do album da Copa do Mundo. O que começa como uma curiosidade logo se transforma em uma jornada cheia de mistério, aventura e bom humor.

Em 1969, o escritor João Carlos Marinho escolheu o jogador Rivelino para ser o homenageado na figurinha rara. 57 anos depois, a adaptação do livro ganha as telas do cinema com a imagem de Vini Jr, o jogador que terá a figurinha falsificada.

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A ideia de homenagear o jogador do Real Madrid partiu da necessidade do filme dialogar com as crianças desta geração. Ao receber o convite, Vini Jr e a sua equipe se mostraram entusiasmados com a participação no projeto.

Apesar disso, como o jogador tem uma agenda muito intensa com compromissos com o Real Madrid, Champions League e, agora, com a Copa do Mundo, não foi possível ter sua presença nos sets de filmagens. O camisa 7 contribuiu ao atualizar a assinatura especial para a arte do projeto. Veja abaixo:

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Carta dourada de Vini Jr no filme "O gênio do crime" (Foto: Divulgação)
Carta dourada de Vini Jr no filme "O gênio do crime" (Foto: Divulgação)

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Detalhes do Gênio do Crime

O filme é um projeto de Tiago Mello (3%), que também é responsável pela produção, com direção de Lipe Binder ("Betinho: No Fio da Navalha", "Império"), e roteiro de Ana Reber ("Depois do Universo").

O longa é produzido pela Boutique Filmes, em coprodução com a Globo Filmes, e distribuído pela Paris Filmes. O elenco conta ainda com Ailton Graça, Marcos Veras, Douglas Silva e Rafael Losso.

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