Atitude de Abel Ferreira antes de estreia do Palmeiras repercute: 'Completamente'

O Palmeiras de Abel Ferreira vai enfrentar o Junior Barranquilla, na noite desta quarta-feira (8), em jogo que marca a abertura da Libertadores para o Verdão. Nas redes sociais, uma atitude do técnico português repercutiu entre torcedores.

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Durante um treino recreativo, o famoso "rachão" no Palmeiras, Abel Ferreira deu um carrinho e marcou um gol. Acontece que o tento foi anulado por impedimento, e o treinador foi à loucura no gramado, divertindo o elenco.

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Nas redes sociais, o vídeo divertiu muitos torcedores do Palmeiras, que destacaram a competitividade de Abel Ferreira até nos treinamentos. Veja os comentários abaixo:

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Abel Ferreira (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Veja comentários sobre o vídeo de Abel Ferreira no Palmeiras

Verdão terá quatro desfalques entre os titulares para estreia na Libertadores

O Palmeiras de Abel Ferreira não contará com quatro jogadores na equipe titular para a partida contra o Junior Barranquilla, na Colômbia, pela estreia na fase de grupos da Libertadores, na noite desta quarta-feira (8).

Vitor Roque segue com dores no tornozelo e cumpre cronograma individual de recuperação junto ao departamento médico. O atacante, que convive com o problema desde a reta final do Campeonato Paulista, não participou das atividades com bola nos últimos dias e ainda é tratado como dúvida.

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Paulinho, por sua vez, está na fase final de recondicionamento físico. O jogador viajou com a delegação para Cartagena para dar sequência ao tratamento, mas não será relacionado pela comissão técnica. Sua última partida foi na derrota para o Chelsea, nas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa, em 2025.

A lateral esquerda aparece como o principal problema para Abel Ferreira no Palmeiras. Piquerez sofreu lesão no tornozelo durante a Data Fifa, em amistoso entre Uruguai e Inglaterra, e foi submetido a cirurgia. A tendência é de que o defensor volte a ficar à disposição apenas após a Copa do Mundo, já no segundo semestre da temporada.

Jefté, reserva imediato da posição, tem uma lesão muscular na coxa direita e também desfalca a equipe. Com isso, o jovem Arthur, recém-promovido ao elenco profissional, deve ser mantido entre os titulares.

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