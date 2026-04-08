menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Atitude de Abel Ferreira antes de estreia do Palmeiras repercute: 'Completamente'

Verdão enfrenta o Junior Barranquilla nesta quarta-feira (8)

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/04/2026
16:20
Abel Ferreira sorri em jogo do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)
imagem cameraAbel Ferreira sorri em jogo do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras de Abel Ferreira vai enfrentar o Junior Barranquilla, na noite desta quarta-feira (8), em jogo que marca a abertura da Libertadores para o Verdão. Nas redes sociais, uma atitude do técnico português repercutiu entre torcedores.

continua após a publicidade

Durante um treino recreativo, o famoso "rachão" no Palmeiras, Abel Ferreira deu um carrinho e marcou um gol. Acontece que o tento foi anulado por impedimento, e o treinador foi à loucura no gramado, divertindo o elenco.

➡️Estrangeiros reagem a jogo de Raphael Veiga: 'Quando começa?'

Nas redes sociais, o vídeo divertiu muitos torcedores do Palmeiras, que destacaram a competitividade de Abel Ferreira até nos treinamentos. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras
Abel Ferreira (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Veja comentários sobre o vídeo de Abel Ferreira no Palmeiras

Verdão terá quatro desfalques entre os titulares para estreia na Libertadores

Palmeiras  de Abel Ferreira não contará com quatro jogadores na equipe titular para a partida contra o Junior Barranquilla, na Colômbia, pela estreia na fase de grupos da Libertadores, na noite desta quarta-feira (8).

Vitor Roque segue com dores no tornozelo e cumpre cronograma individual de recuperação junto ao departamento médico. O atacante, que convive com o problema desde a reta final do Campeonato Paulista, não participou das atividades com bola nos últimos dias e ainda é tratado como dúvida.

continua após a publicidade

Paulinho, por sua vez, está na fase final de recondicionamento físico. O jogador viajou com a delegação para Cartagena para dar sequência ao tratamento, mas não será relacionado pela comissão técnica. Sua última partida foi na derrota para o Chelsea, nas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa, em 2025.

A lateral esquerda aparece como o principal problema para Abel Ferreira no Palmeiras. Piquerez sofreu lesão no tornozelo durante a Data Fifa, em amistoso entre Uruguai e Inglaterra, e foi submetido a cirurgia. A tendência é de que o defensor volte a ficar à disposição apenas após a Copa do Mundo, já no segundo semestre da temporada.

Jefté, reserva imediato da posição, tem uma lesão muscular na coxa direita e também desfalca a equipe. Com isso, o jovem Arthur, recém-promovido ao elenco profissional, deve ser mantido entre os titulares.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols do Palmeiras de Abel Ferreira! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável. 

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias