Ex-Real Madrid detona Vini Jr após gol perdido na Champions League: 'Horrível'
Atacante brasileiro perdeu gol com o placar 2 a 0 aos alemães
- Matéria
- Mais Notícias
Vini Jr foi alvo de críticas após a derrota do Real Madrid para o Bayern de Munique, pelas quartas de final da Champions League, no Santiago Bernabéu, em partida realizada na terça-feira (7). O atacante brasileiro desperdiçou uma chance clara de gol frente a Manuel Neuer quando o placar estava 2 a 0 aos alemães, situação que poderia diminuir o placar.
- Fora de Campo
- Futebol Internacional
- Futebol Internacional
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Críticas após a partida
Durante o jogo, parte da torcida presente no Bernabéu vaiou o jogador após o lance perdido. As críticas também vieram de fora da Espanha, incluindo declarações do ex-jogador do Real Madrid, Rafael van der Vaart.
— Vinicius é horrível. Ele me irrita demais quando o vejo. Acho isso incrivelmente triste porque ele é um jogador fantástico — afirmou o ex-atleta em entrevista à Ziggo, emissora holandesa.
Van der Vaart também destacou que o problema não reside na capacidade técnica do brasileiro, reconhecida por ele como fantástica, mas sim na recorrência de simulações durante os confrontos. Van der Vaart detalhou o que, em sua visão, compromete a imagem do atleta.
— Mas assim que leva um pequeno empurrão, se joga, na esperança de ver um cartão vermelho para o adversário, e depois se levanta como se nada tivesse acontecido. É isso que me entristece nele — completou.
Como foi Real Madrid x Bayern?
O duelo começou equilibrado, com as duas equipes buscando o ataque e criando oportunidades. Pelo lado do Real Madrid, Vini Jr foi o jogador mais ativo no setor ofensivo, especialmente pelo lado esquerdo, levando perigo constante à defesa adversária.
Apesar da participação intensa, o brasileiro acabou envolvido no lance que originou o primeiro gol do Bayern. Aos 18 minutos, ao tentar recuar a bola, Vini Jr viu o passe bater em Olise e sobrar para a equipe alemã. A jogada seguiu rápida: Gnabry acionou Harry Kane, que participou da construção antes de Luis Díaz infiltrar nas costas da defesa e finalizar na saída de Lunin para abrir o placar.
O Bayern manteve a intensidade e ampliou logo no início do segundo tempo. Com apenas 20 segundos, Olise puxou contra-ataque pela direita e encontrou Kane livre. O atacante inglês finalizou rasteiro, no canto, para fazer o segundo gol e colocar os visitantes em vantagem confortável.
Mesmo atrás no placar, o Real Madrid reagiu e passou a pressionar. Vini Jr teve grande chance após erro de Upamecano, ficando cara a cara com Neuer, mas finalizou para fora ao tentar tirar do goleiro.
O volume ofensivo merengue cresceu, e Mbappé apareceu como protagonista. Após jogada pela direita com Alexander-Arnold, o francês recebeu na área e finalizou forte. Neuer chegou a defender, mas a bola já havia ultrapassado a linha, diminuindo o placar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias