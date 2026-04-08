Futebol Internacional

Ex-Real Madrid detona Vini Jr após gol perdido na Champions League: 'Horrível'

Atacante brasileiro perdeu gol com o placar 2 a 0 aos alemães

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/04/2026
09:06
Vini Jr em Real Madrid x Bayern de Munique pela Champions League (Foto: Thomas COEX / AFP)
Vini Jr em Real Madrid x Bayern de Munique pela Champions League (Foto: Thomas COEX / AFP)
Vini Jr foi alvo de críticas após a derrota do Real Madrid para o Bayern de Munique, pelas quartas de final da Champions League, no Santiago Bernabéu, em partida realizada na terça-feira (7). O atacante brasileiro desperdiçou uma chance clara de gol frente a Manuel Neuer quando o placar estava 2 a 0 aos alemães, situação que poderia diminuir o placar.

Críticas após a partida

Durante o jogo, parte da torcida presente no Bernabéu vaiou o jogador após o lance perdido. As críticas também vieram de fora da Espanha, incluindo declarações do ex-jogador do Real Madrid, Rafael van der Vaart.

— Vinicius é horrível. Ele me irrita demais quando o vejo. Acho isso incrivelmente triste porque ele é um jogador fantástico — afirmou o ex-atleta em entrevista à Ziggo, emissora holandesa.

Van der Vaart também destacou que o problema não reside na capacidade técnica do brasileiro, reconhecida por ele como fantástica, mas sim na recorrência de simulações durante os confrontos. Van der Vaart detalhou o que, em sua visão, compromete a imagem do atleta.

— Mas assim que leva um pequeno empurrão, se joga, na esperança de ver um cartão vermelho para o adversário, e depois se levanta como se nada tivesse acontecido. É isso que me entristece nele — completou.

Vini Jr em Real Madrid x Bayern de Munique pela Champions League (Foto: Thomas COEX / AFP)

Como foi Real Madrid x Bayern?

Por Tiago Teixeira Mendes

O duelo começou equilibrado, com as duas equipes buscando o ataque e criando oportunidades. Pelo lado do Real Madrid, Vini Jr foi o jogador mais ativo no setor ofensivo, especialmente pelo lado esquerdo, levando perigo constante à defesa adversária.

Apesar da participação intensa, o brasileiro acabou envolvido no lance que originou o primeiro gol do Bayern. Aos 18 minutos, ao tentar recuar a bola, Vini Jr viu o passe bater em Olise e sobrar para a equipe alemã. A jogada seguiu rápida: Gnabry acionou Harry Kane, que participou da construção antes de Luis Díaz infiltrar nas costas da defesa e finalizar na saída de Lunin para abrir o placar.

Vini Jr e Upamecano em duelo no confronto entre Bayern de Munique e Real Madrid (Foto: Pierr-Philippe Marcou/AFP)

O Bayern manteve a intensidade e ampliou logo no início do segundo tempo. Com apenas 20 segundos, Olise puxou contra-ataque pela direita e encontrou Kane livre. O atacante inglês finalizou rasteiro, no canto, para fazer o segundo gol e colocar os visitantes em vantagem confortável.

Mesmo atrás no placar, o Real Madrid reagiu e passou a pressionar. Vini Jr teve grande chance após erro de Upamecano, ficando cara a cara com Neuer, mas finalizou para fora ao tentar tirar do goleiro.

O volume ofensivo merengue cresceu, e Mbappé apareceu como protagonista. Após jogada pela direita com Alexander-Arnold, o francês recebeu na área e finalizou forte. Neuer chegou a defender, mas a bola já havia ultrapassado a linha, diminuindo o placar.

