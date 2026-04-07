Vini Jr vira assunto após gol perdido na Champions: 'Tremeu'
Brasileiro perdeu chance cara a cara na Champions League
- Matéria
- Mais Notícias
Vinicius Júnior perdeu a chance de marcar para o Real Madrid durante a derrota por 2 a 1 na partida de ida das quartas de final da Champions League contra o Bayern de Munique. O lance, que gerou debate nas redes sociais, ocorreu aos 16 minutos do segundo tempo, no qual o camisa 7 aproveitou a falha de Upamecano para roubar a bola e finalizou para fora frente a frente ao goleiro Neuer.
Veja alguns comentários abaixo:
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Como foi Real e Bayern?
O duelo começou equilibrado, com as duas equipes buscando o ataque e criando oportunidades. Pelo lado do Real Madrid, Vini Jr foi o jogador mais ativo no setor ofensivo, especialmente pelo lado esquerdo, levando perigo constante à defesa adversária.
Apesar da participação intensa, o brasileiro acabou envolvido no lance que originou o primeiro gol do Bayern. Aos 18 minutos, ao tentar recuar a bola, Vini Jr viu o passe bater em Olise e sobrar para a equipe alemã. A jogada seguiu rápida: Gnabry acionou Harry Kane, que participou da construção antes de Luis Díaz infiltrar nas costas da defesa e finalizar na saída de Lunin para abrir o placar.
O Bayern manteve a intensidade e ampliou logo no início do segundo tempo. Com apenas 20 segundos, Olise puxou contra-ataque pela direita e encontrou Kane livre. O atacante inglês finalizou rasteiro, no canto, para fazer o segundo gol e colocar os visitantes em vantagem confortável.
Mesmo atrás no placar, o Real Madrid reagiu e passou a pressionar. Vini Jr teve grande chance após erro de Upamecano, ficando cara a cara com Neuer, mas finalizou para fora ao tentar tirar do goleiro.
O volume ofensivo merengue cresceu, e Mbappé apareceu como protagonista. Após jogada pela direita com Alexander-Arnold, o francês recebeu na área e finalizou forte. Neuer chegou a defender, mas a bola já havia ultrapassado a linha, diminuindo o placar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias