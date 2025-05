Arrascaeta balança as redes novamente e torcedores se declaram

São 10 gols em 21 partidas. Assim está sendo a temporada 2025 de Arrascaeta pelo Flamengo. Autor do que vai dando a vitória ao rubro-negro no duelo contra o Bahia, pelo Brasileirão, o uruguaio ficou entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). Diversos torcedores se declararam ao camisa 10 da Gávea, que, de fato, é destaque no time comandado por Filipe Luís.

Veja algumas reações após gol de Arrascaeta

Flamengo x Bahia

Flamengo e Bahia se enfrentam neste momento pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória parcial, o rubro-negro carioca vai pulando para a liderança da competição, com 17 pontos somados. Porém, dependerá de uma derrota do Palmeiras, neste domingo (11), para se manter na posição.

A equipe comandada por Filipe Luís volta a campo na próxima quinta-feira (15), para enfrentar a LDU, no Maracanã, pela Copa Libertadores. Uma vitória é fundamental para manter vivo o sonho do tetra continental.

