Flamengo x Bahia: Filipe Luís faz mudanças na escalação

Pressionado após mais uma atuação ruim na Libertadores, com o empate por 1 a 1 com o Central Córdoba, o Flamengo está escalado para enfrentar o Bahia. Para a partida no Maracanã na noite deste sábado (10), às 21h (de Brasília), pelo Brasileirão, o técnico Filipe Luís optou por deixar Wesley e Pedro no banco de reservas. Varela, Allan e Michael começam jogando.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O Flamengo entra em campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Allan e Arrascaeta; Gerson, Michael e Bruno Henrique.

Filipe Luís define escalação do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

O equatoriano Gonzalo Plata, que ficou fora das últimas partidas, não fica à disposição. O mesmo vale para o uruguaio Matías Viña, que realiza processo de transição.

continua após a publicidade

Escalação do Bahia para enfrentar o Flamengo

O Bahia, do técnico Rogério Ceni, também está definido: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Ramos Mingo, Rezende e Iago Borduchi; Acevedo, Nestor e Jean Lucas; Luciano Juba, Kayky e Luciano Rodríguez.

O ex-treinador do Flamengo, que nunca venceu a equipe carioca depois da aposentadoria como atleta, busca o seu primeiro êxito contra o Rubro-Negro.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X BAHIA

8ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 10 de maio, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);

🖥️ VAR: Rafael Traci (PR).

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real