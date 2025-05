Com volta de Cebolinha, Flamengo divulga relacionados

Após empatar com Central Córdoba, no meio de semana pela Libertadores, o Flamengo vai receber o Bahia, neste sábado, às 21h (horário de Brásilia), no Maracanã.

Após empatar com Central Córdoba, no meio de semana pela Libertadores, o Flamengo vai receber o Bahia, neste sábado, às 21h (horário de Brásilia), no Maracanã. Para o confronto de logo mais, o técnico Filipe Luís terá retorno do atacante Everton Cebolinha.

Vale lembrar que ele ficou de fora no meio de semana por conta de de uma pequena lesão muscular na tornozelo esquerdo. O atacante ficou em tratamento durante a semana e foi liberado para voltar a ser relacionado pelo departamento médico neste final de semana.

Por outro lado, o Rubro-Negro não poderá contar com De La Cruz, que está suspenso por receber o terceiro amarelo na derrota para o Cruzeiro e cumpre suspesão. Além dele, Plata continua tratando o edema ósseo que sofreu no joelho direito. Outro desfalque é o lateral-direito uruguaio Viña que ainda se recupera de uma grave lesão no joelho, que sofreu ainda no ano passado.

Com os desfalques, Filipe Luís recorreu a base e relacionou uma das grandes promessas da equipe. Wallace Yan, de apenas 20 anos, é novidade, ele é um dos destaques das categorias de base do clube e já marcou quatro gols no profissional, quando disputou o Campeonato Carioca no começo deste ano.

Após os tropeços recentes, o Flamengo tenta voltar a vencer depois da derrota para o Cruzeiro, elo Brasileirão, e o empate para o Central Córdoba, pela Libertadores. O Rubro-Negro ocupa a terceira colocação no Campeonato Brasileiro, com 14 pontos conquistados na competição nacional até agora.

Cebolinha em ação pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira os relacionados do Flamengo