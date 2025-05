O Bahia está definido para a partida de logo mais contra o Flamengo às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com sete desfalques e já de olho no confronto decisivo contra o Atlético Nacional (COL) na próxima quarta-feira, pela Libertadores, Rogério Ceni resolveu mesclar o time contra o Rubro-Negro carioca. O treinador também teve uma baixa de última hora com a lesão muscular de Ademir antes do confronto.

Ademir e Daniel Borges no mano a mano em Bahia x Mirassol (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

As grandes novidades no Bahia são a escalação de Rezende e Kayky contra o Flamengo, que raramente recebem oportunidades no time titular. Outra surpresa é o posicionamento de Luciano Juba, que joga na lateral-esquerda, e deve atuar de forma mais ofensiva.

Por outro lado, o Tricolor não pode contar com os volantes Erick e Caio Alexandre na noite deste sábado, que estão suspensos por terem levado terceiro cartão amarelo contra o Botafogo.

Além deles, o Bahia tem problemas no departamento médico. Gilberto e Ronaldo estão em transição após lesão, enquanto Kanu e Santiago Arias seguem tratamento. Rogério Ceni também foi surpreendido com um problema de última hora por conta da lesão muscular de Ademir, que está fora da partida.

Depois de perder para o Nacional (URU) em casa na última quarta-feira, o Bahia pode garantir classificação antecipada na próxima quarta, na Colômbia. Por outro lado, o time está em situação confortável no Brasileirão após três vitórias seguidas e briga junto com o Flamengo na parte de cima da tabela.

Escalação de Bahia e Flamengo

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Ramos Mingo, Rezende e Iago Borduchi; Acevedo, Nestor, Jean Lucas e Luciano Juba; Kayky e Lucho Rodríguez.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Allan, Arrascaeta e Gerson; Michael e Bruno Henrique.

FLAMENGO X BAHIA

8ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 10 de maio, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);

🖥️ VAR: Rafael Traci (PR).