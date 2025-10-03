O cronômetro marcava 14 minutos quando Deyverson tentou alcançar uma bola que saia pela linha lateral, e com um carrinho acertou o preparador físico do São Paulo. Logo após a jogada, Deyverson pediu desculpas pelo ocorrido ao profissional. ▶️Confira o vídeo abaixo;

continua após a publicidade

"Para que fazer isso? Você deu um carrinho no cara. Pede desculpa", pedem os jogadores do São Paulo. Deyverson então abraça o preparador física do Tricolor paulista e pede perdão pelo carrinho.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com Rigoni expulso, São Paulo vence Fortaleza e encerra jejum

Texto por: Isabella Giannola

O São Paulo venceu o Fortaleza por 2 a 0, nesta quinta-feira (2), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada na Arena Castelão. O Tricolor Paulista não vencia o Leão do Pici desde 2020 e encerrou um jejum de quatro jogos sem vitória. Gonzalo Tapia e Luciano marcaram, enquanto Rigoni foi expulso ainda no primeiro tempo e será desfalque contra o Palmeiras, no próximo jogo da equipe de Crespo.

continua após a publicidade

Partida entre Fortaleza e São Paulo, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O Tricolor volta a campo no domingo (5), em casa. O Fortaleza joga no mesmo dia, diante do Juventude, no Alfredo Jaconi.