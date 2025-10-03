menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Deyverson ‘atropela’ membro da comissão do São Paulo; veja leitura labial do momento

Atacante acertou um carrinho no preparador físico do clube

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/10/2025
11:00
Atualizado há 9 minutos
Atacante Deyverson, do Fortaleza (Foto: Alan Morici/AGIF)
imagem cameraAtacante Deyverson, do Fortaleza (Foto: Alan Morici/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O cronômetro marcava 14 minutos quando Deyverson tentou alcançar uma bola que saia pela linha lateral, e com um carrinho acertou o preparador físico do São Paulo. Logo após a jogada, Deyverson pediu desculpas pelo ocorrido ao profissional. ▶️Confira o vídeo abaixo;

continua após a publicidade

"Para que fazer isso? Você deu um carrinho no cara. Pede desculpa", pedem os jogadores do São Paulo. Deyverson então abraça o preparador física do Tricolor paulista e pede perdão pelo carrinho.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com Rigoni expulso, São Paulo vence Fortaleza e encerra jejum

Texto por: Isabella Giannola

O São Paulo venceu o Fortaleza por 2 a 0, nesta quinta-feira (2), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada na Arena Castelão. O Tricolor Paulista não vencia o Leão do Pici desde 2020 e encerrou um jejum de quatro jogos sem vitória. Gonzalo Tapia e Luciano marcaram, enquanto Rigoni foi expulso ainda no primeiro tempo e será desfalque contra o Palmeiras, no próximo jogo da equipe de Crespo.

continua após a publicidade
Partida entre Fortaleza e São Paulo, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Partida entre Fortaleza e São Paulo, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O Tricolor volta a campo no domingo (5), em casa. O Fortaleza joga no mesmo dia, diante do Juventude, no Alfredo Jaconi.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias