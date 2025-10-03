Técnico do Chelsea compara Estêvão com astro inglês e cogita mudança de posição

Técnico do Chelsea, Enzo Maresca comparou o início de Estêvão com o de Cole Palmar, astro da Inglaterra e dos Blues. O comandante também cogita a mudança de posição do brasileiro e o vê como um camisa 10.

- Eu penso que o Estêvão me lembra muito o Cole (Palmer) quando ele estava comigo no sub-23 do Manchester City. E quando ele esteve conosco na equipe principal. A trajetória de Cole é similar com a trajetória de Estêvão em termos de começar como um ponta. E devagar, devagar você o coloca mais por dentro. A Premier League é completamente diferente comparada a outros países. Se você quer jogar pelo meio, precisa estar fisicamente preparado. Acho que Cole está. No passado, ele precisava se desenvolver. E vejo exatamente o mesmo caminho com o Estêvão.

Na última janela de transferências, Estêvão chegou no Chelsea após completar 18 anos e vem sendo peça importante no elenco de Enzo Maresca. O brasileiro foi titular em quatro jogos da Premier League, soma oito partidas com os Blues e conta com uma assistência na temporada.

As boas atuações de Estêvão com o Chelsea lhe renderam convocações consecutivas para a Seleção Brasileira com Carlo Ancelotti. Com a Amarelinha, o jovem de 18 anos se sente cada vez mais a vontade e já marcou seu primeiro gol na vitória por 3 a 0 sobre o Chile, no Maracanã, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Projeção de Estêvão no Chelsea

Enzo Maresca nunca escondeu a admiração por Estêvão no Chelsea e possui grandes planos para o jovem brasileiro. O jovem vive a expectativa de ser titular contra o Liverpool, pela 7ª rodada da Premier League.

