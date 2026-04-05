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Roger revela preocupação com "sumiço" de Arboleda no São Paulo

Zagueiro não se reapresentou no Tricolor e não deu justificativas ao clube

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Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 05/04/2026
00:10
Roger Machado técnico treinador São Paulo
imagem cameraRoger deu a declaração na entrevista coletiva após a partida. (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/FolhaPress) ORG XMIT: SAO-PAULO-CRUZEIRO
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O técnico Roger Machado revelou que a ausência de Arboleda na apresentação do elenco para a concentração antes do jogo contra o Cruzeiro, neste sábado (4), gerou preocupação no São Paulo. O atleta "sumiu" e não deu justificativas.

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- Na verdade, a gente tem pouco a falar, o arbolete estava convocado, não veio na apresentação e foi cortado. A partir daí, a gente direcionou o caso para a direção, a gente se preocupou, evidentemente, porque no princípio a gente não sabia o que tinha ocorrido, mas agora a gente aguarda, mas foge das minhas mãos - disse Roger.

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Poucas horas antes do jogo no Morumbis, o portal "Uol" noticiou que Arboleda estava fora do duelo contra o Cruzeiro porque na havia se reapresentado com os demais atletas. O atleta pegou um voo para o Equador, seu país natal, mas não explicou os motivos da viagem de última hora.

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Apesar da notícia, a ausência de Arboleda não alterou a programação para o jogo e não impactou naquilo que Roger Machado havia projetado para o duelo contra o Cruzeiro. O treinado manteve Rafael Tolói e Sabino na zaga, e quanto Alan Franco segue fora por lesão. No intervalo, Sabino saiu e Doria foi escalado para a segunda etapa.

Arboleda não tem sido aproveitado por Roger Machado desde sua chegada, cenário diferente do que vivia quando a equipe era comandada por Hernan Crespo. Nos últimos cinco jogos, o equatoriano soma menos de 50 minutos em campo. Entrou na reta final das partidas diante de Chapecoense e RB Bragantino e atuou apenas no segundo tempo contra o Palmeiras.

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Vale ressaltar que a queda na minutagem não garante que essa seja a explicação da ausência do jogador, que não se pronunciou até a publicação desta matéria. Com Hernan Crespo, Arboleda atuou durante todos os minutos de oito partidas em 2026, além de outros cinco jogos em que ele não foi relacionado.

Arboleda zagueiro São Paulo
Arboleda não se reapresentou ao São Paulo neste sábado (4). (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

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