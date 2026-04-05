Roger revela preocupação com "sumiço" de Arboleda no São Paulo

O técnico Roger Machado revelou que a ausência de Arboleda na apresentação do elenco para a concentração antes do jogo contra o Cruzeiro, neste sábado (4), gerou preocupação no São Paulo. O atleta "sumiu" e não deu justificativas.

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- Na verdade, a gente tem pouco a falar, o arbolete estava convocado, não veio na apresentação e foi cortado. A partir daí, a gente direcionou o caso para a direção, a gente se preocupou, evidentemente, porque no princípio a gente não sabia o que tinha ocorrido, mas agora a gente aguarda, mas foge das minhas mãos - disse Roger.

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Poucas horas antes do jogo no Morumbis, o portal "Uol" noticiou que Arboleda estava fora do duelo contra o Cruzeiro porque na havia se reapresentado com os demais atletas. O atleta pegou um voo para o Equador, seu país natal, mas não explicou os motivos da viagem de última hora.

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Apesar da notícia, a ausência de Arboleda não alterou a programação para o jogo e não impactou naquilo que Roger Machado havia projetado para o duelo contra o Cruzeiro. O treinado manteve Rafael Tolói e Sabino na zaga, e quanto Alan Franco segue fora por lesão. No intervalo, Sabino saiu e Doria foi escalado para a segunda etapa.

Arboleda não tem sido aproveitado por Roger Machado desde sua chegada, cenário diferente do que vivia quando a equipe era comandada por Hernan Crespo. Nos últimos cinco jogos, o equatoriano soma menos de 50 minutos em campo. Entrou na reta final das partidas diante de Chapecoense e RB Bragantino e atuou apenas no segundo tempo contra o Palmeiras.

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Vale ressaltar que a queda na minutagem não garante que essa seja a explicação da ausência do jogador, que não se pronunciou até a publicação desta matéria. Com Hernan Crespo, Arboleda atuou durante todos os minutos de oito partidas em 2026, além de outros cinco jogos em que ele não foi relacionado.