Após sumiço, torcedores mandam recado a Arboleda, do São Paulo: 'Não volte'

Arboleda, zagueiro do São Paulo que está no clube desde 2017, viajou ao Equador sem avisar ninguém, ficando de fora da partida do Tricolor contra o Cruzeiro. De acordo com Souza, ex-jogador e comentarista do programa 'Donos da Bola', o equatoriano não tem mais o desejo de vestir a camisa do clube paulista e possui um descontentamento com Rui Costa.

continua após a publicidade

+ Roger Machado elogia Artur e 'fator novo' no São Paulo dá possibilidades ao treinador

Veja o que os torcedores do São Paulo estão dizendo sobre o caso:

Com quase 10 anos de clube, Arboleda pode não voltar a atuar pelo Tricolor. O zagueiro, no São Paulo, foi campeão do Campeonato Paulista 2021, Copa do Brasil 2023 e Supercopa do Rei 2024. Para muitos torcedores da nova geração São Paulina, o equatoriano podia ser considerado um ídolo.

Esta, por outro lado, não foi a primeira vez que o atleta não se reapresentou ao São Paulo. Inclusive, o Tricolor já costurou acordos com o jogador antes, para que o clube pudesse arcar com dívidas pessoais do zagueiro.

continua após a publicidade

Arboleda zagueiro do São Paulo (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi a partida

Texto de Vinicius Barbosa Harfush

O São Paulo ditou o ritmo da partida desde os primeiros minutos, controlando a posse e recuperando a bola com rapidez para acelerar as jogadas ofensivas. Em uma das primeiras investidas, abriu o placar. Artur recebeu na entrada da área, girou e foi derrubado ao ser puxado pela defesa cruzeirense. Pênalti, convertido por Calleri aos 12 minutos: 1 a 0.

A vantagem aumentou pouco depois, em uma jogada que passou pelos pés do trio ofensivo escalado por Roger Machado. Após lateral cobrado no campo de defesa, Calleri desviou de cabeça para Artur, que avançou em velocidade e lançou Ferreirinha. Cara a cara com Matheus Cunha, o atacante finalizou com um toque rasteiro por baixo das pernas do goleiro: 2 a 0.

continua após a publicidade

Com o placar favorável, o São Paulo reduziu o ritmo, enquanto o Cruzeiro passou a ter mais posse, mas encontrou dificuldades para furar a linha de marcação bem organizada. As melhores tentativas vieram em bolas longas, cruzamentos e chutes de fora da área. A única grande chance construída pelo chão no primeiro tempo surgiu nos minutos finais, quando Kaio Jorge ficou frente a frente com Rafael, que saiu bem para evitar o gol.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Cruzeiro responde, mas São Paulo nocauteia

O segundo tempo começou com pressão do Cruzeiro, que diminuiu o placar logo nos primeiros minutos da volta do intervalo. Fabrício Bruno lançou Arroyo pela direita, o equatoriano fez boa jogada individual e cruzou rasteiro para Christian marcar: 2 a 1.

O momento indicava uma possível reação mineira. Rafael voltou a aparecer bem ao defender uma cabeçada perigosa de Matheus Pereira, e o Cruzeiro cresceu na partida. No entanto, a bola parada recolocou o São Paulo no controle. Em cobrança de escanteio de Artur, a bola sobrou para Ferreirinha dentro da área, que finalizou com força para fazer o terceiro.

O São Paulo chegou a se acomodar com a vantagem e soube entender a pressão do rival sem se desestabilizar. Assim como no segundo gol, a jogada de passe longo em velocidade foi certeira, e Marcos Antônio achou Ferreirinha para o mano a mano. O camisa 11 estava inspirado e não tomou conhecimento da defesa. Cortou para a direita e achou a rede mais uma vez para o 4º gol. Roger Machado fez sua melhor apresentação à beira do campo e saiu com os três pontos.