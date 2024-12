Mundial de Clubes 2025: Palmeiras enfrentará time de Messi

Em busca do inédito título Mundial, o Palmeiras conheceu na tarde desta quinta-feira, 5, seus rivais no torneio que será disputado em junho do próximo ano.

➡️ Mundial de Clubes 2025: Fifa define os grupos dos times brasileiros

Líder do ranking da Conmebol, o Verdão foi um dos cabeças-de-chave ao lado dos outros três sul-americanos mais bem colocados no continente Sul-Americano (Flamengo, River Plate-ARG e Fluminense) e dos quatro europeus mais bem ranqueados pela UEFA (Manchester City-ING, Real Madrid-ESP, Bayern de Munique-ALE e Paris Saint-Germain-FRA).

O Verdão está no Grupo A, e terá como adversários na fase inicial o Porto, de Portugal, o Inter Miami, dos Estados Unidos e Al Ahly, do Egito.

O time fará sua estreia contra o Porto, uma vantagem para o Palmeiras, que tem sua comissão técnica, liderada por Abel Ferreira, formada por integrantes portugueses.

A segunda partida do Verdão é contra os egípcios do Al Ahly. Recentemente a equipe africana cruzou o caminho do Palmeiras duas vezes. No Mundial de 2020, as equipes decidiram o terceiro lugar da competição, que ficou com o Al Ahly depois de um empate sem gols no tempo normal, com vitória por 3 a 2 nos pênaltis.

Raphael Veiga em lance contra o Al Ahly no Mundial de Clubes de 2021 (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

No ano seguinte, os dois times voltaram a se enfrentar, desta vez na semifinal. E a história foi diferente. Com gols de Raphael Veiga e Dudu, o Verdão fez 2 a 0 e avançou à final, quando perdeu para o Chelsea, da Inglaterra.

Para fechar sua participação na fase de grupos, o Palmeiras terá de enfrentar justamente os donos da casa. Escolhido para o Mundial por ser o time do país-sede, o Inter Miami, time que tem como estrela e capitão o argentino Lionel Messi, além de Luis Suárez, Jordi Alba, Busquets e Matías Rojas, que recentemente teve uma passagem apagada pelo Corinthians, será o último rival do Palmeiras na fase de grupos.

Classificam-se os dois primeiros colocados de cada chave. Quem avançar do grupo A encara um adversário do grupo B, formado por Paris Saint-Germain-FRA, Atlético de Madrid-ESP, Botafogo e Seattle Sounders-EUA. As oitavas de finais, as quartas de finais, as semifinais e a final serão disputadas em jogo único.

A competição será disputada entre 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.