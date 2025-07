Presença de Trump provoca mudança no trajeto e revista rigorosa antes da final do Mundial

A presença do presidente Donald Trump provocou mudança no trajeto para o MetLife Stadium e uma revista rigorosa antes da final do Mundial. O estádio é palco do duelo entre Chelsea e PSG, que decidem o inédito título da competição, neste domingo (13).

Em outros jogos realizados no MetLife Stadium, a logística era feita por voluntários, mas também por uma empresa terceirizada. No entanto, a presença do chefe de Estado fez com que a Segurança Nacional fosse para as ruas e garantir a paz na chegada dos torcedores.

O acesso do público é feito geralmente por trem ou ônibus, mas a Segurança Nacional bloquearam um perímetro maior do MetLife Stadium em relação aos outros jogos. Há relatos sobre a presença de mais policiais com cães farejadores nas ruas.

Segundo o jornalista Tiago Leme, as ruas também estavam com mais trânsito do que nos dias anteriores para quem optou chegar com transporte de aplicativo. Mas apesar dos problemas, o MetLife Stadium conseguiu encher antes do apito inicial da decisão do Mundial de Clubes.

Embora o duelo entre Chelsea e PSG da final do Mundial de Clubes tenha sido programado para começar às 16h (de Brasília), o confronto atrasou devido aos protocolos da decisão, como o show de abertura. A entrada dos atletas um a um antes da bola rolar também provocou lentidão no apito iniciar.

