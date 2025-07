Trump elege melhor jogador da história do futebol: ‘Fantástico’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou a atenção fora de campo durante a final do Mundial de Clubes neste domingo (13), no MetLife Stadium, em New Jersey. Em entrevista à Dazn, Trump declarou que Pelé é, para ele, o maior jogador de futebol de todos os tempos. A fala ocorreu pouco antes do início da partida entre Chelsea e Paris Saint-Germain, vencida pelo clube inglês.

Durante a entrevista, o presidente americano relembrou o impacto do Rei do Futebol em sua juventude, quando o astro brasileiro jogou pelo New York Cosmos, nos Estados Unidos.

— Há muitos anos, quando eu era pequeno, eles trouxeram um jogador chamado Pelé para jogar. E ele atuou por um time chamado Cosmos. E Steve Ross, um amigo meu, da Warner Communications, foi a inspiração por trás disso. O local estava lotado. Era uma versão anterior deste estádio, mas bem aqui em Meadowlands. E era o Pelé. Não quero revelar quantos anos tenho, mas foi há muito tempo. Eu era jovem e vim ver o Pelé, e ele era fantástico. Então, eu diria que iria ser à moda antiga. Eu diria que Pelé foi tão bom.

Trump acompanhou a final do Mundial ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino. Ele foi vaiado por parte do público em dois momentos: antes da partida e durante a cerimônia de premiação. Apesar das manifestações contrárias, o presidente permaneceu nas tribunas e viu o Chelsea conquistar o título ao vencer o PSG por 3 a 0, com dois gols de Cole Palmer e um de João Pedro, ainda no primeiro tempo.