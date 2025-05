Após sucesso de ‘Baila, Vini’, Netflix anuncia documentários de Neymar e Ronaldinho

A Netflix anunciou, nesta segunda-feira (26), uma série de novas produções para o seu catálogo. Entre as novidades, estão os documentários da volta de Neymar ao Santos e um de Ronaldinho Gaúcho. Neste mês de maio, a plataforma lançou o documentário 'Baila, Vini', que conta a trajetório do brasileiro desde o Flamengo até o prêmio Fifa The Best.

Ronaldinho

O documentário sobre o Ronaldinho Gaúcho, coproduzido por Canal Azul e Trailer Filmes, narra com irreverência e leveza a trajetória do craque a partir de histórias pouco conhecidas e depoimentos inéditos.

- Desde o primeiro dia, tem sido um projeto emocionante que narra a vida de uma das figuras mais icônicas da história do futebol. As filmagens foram tão aleatórias quanto nosso personagem, divertidas e sempre cheias de surpresas - afirma o diretor e roteirista Luis Ara.

Neymar

E um documentário produzido pela Improbable Media e Ginga Pictures sobre o Santos, seus bastidores e a volta de Neymar, conta os anos mais difíceis do time da Vila, desde a morte de Pelé ao rebaixamento e a volta à primeira divisão. Além da a missão de Neymar de ajudar o Santos voltar à glória.

- O foco será nos bastidores do Santos e no desafio que seu camisa dez e a equipe enfrentam no momento mais decisivo na história do clube. Neymar, após lesões, tenta ajudar o time e a sua própria estrela voltar a brilhar novamente, enquanto se prepara para seu último mundial. É possível que este seja o 'last dance' de Neymar e a chance do Santos reafirmar sua força - diz o diretor David Charles Rodrigues.

Netflix lança 'Baila, Vini'

A produção do documentário do atual astro do Real Madrid conta a história do jogador desde o início da carreira, no Flamengo. Para documentar determinada jornada, foram gravados mais de 305 horas de conteúdo para a obra.

Dentre o material disponível pela produtora destaca-se entrevista de personagens importantes para o sucesso da tragetória do atacante, como famíliares, ex-treinadores e companheiros de equipes. Ao todo, foram 58 entrevistados.

A equipe do documentário também acompanhou a rotina do atleta. Durante o período das gravações, que se encerraram em dezembro de 2024, a produção rodou sete países com Vini Jr: Brasil, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, Catar, Marrocos e França. No período, foi documentado bastidores do dia a dia do atacante.