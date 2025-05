Antes do duelo entre Santos e Vitória, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, circulou nas redes sociais um vídeo no qual aparece Gabriel Brazão, goleiro titular da equipe, sendo 'esquecido' pelo motorista do ônibus da delegação que já estava partindo para o Estádio do Barradão, em Salvador.

Gabriel Brazão comemora a ‘virada de chave’ do Santos no Brasileirão

Destaque do Santos na temporada, Gabriel Brazão elogiou o desempenho do time no triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, no Barradão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

— Hoje foi uma virada de chave. O grupo está muito unido e vamos sair dessa juntos. É a primeira vitória fora de casa e vamos continuar com esse empenho para que tudo dê certo. Temos um grupo muito guerreiro, muito forte — destacou o goleiro santista.

O Peixe conquistou a primeira vitória sob o comando de Cléber Xavier. Até então, eram dois empates e três derrotas. A última vitória da equipe havia sido no dia 16 de abril, quando venceu o Atlético-MG por 2 a 0, na Vila Belmiro, sob o comando do técnico interino César Sampaio.