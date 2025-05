PC Oliveira dá veredito de pênalti polêmico em Palmeiras x Flamengo

O Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0, neste domingo (25), no Allianz Parque, pela décima rodada do Brasileirão. O primeiro gol da equipe de Filipe Luís no confronto foi marcado através de um pênalti polêmico. Na transmissão da Rede Globo, Paulo César de Oliveira, especialista de arbitragem, não concordou com a marcação do árbitro Ramon Abatti Abel.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O lance aconteceu aos 25 minutos do segundo tempo. Na ocasião, Arrascaeta tentou um drible para cima do zagueiro Murillo e acabou no chão da pequena área. O uruguaio reclamou de um toque do defensor na jogada.

Em campo, Ramon Abatti Abel não marcou o pênalti, mas após uma revisão no VAR, voltou atrás da decisão. Para Paulo César de Oliveira, o árbitro errou ao mudar a marcação. A opinião foi exposta pelo narrador Luis Roberto durante a transmissão da Rede Globo.

continua após a publicidade

- Nosso especialista de arbitragem Paulo César de Oliveira, acha que tem o braço mas não tem impacto. Esta é a opinião dele. Você em casa pode tirar as próprias conclusões - revelou o narrador.

➡️ Torcida do Flamengo se declara para Rossi após defesa contra o Palmeiras

Palmeiras x Flamengo

Além do gol polêmico, a equipe do técnico Filipe Luís voltou a balançar as redes com Ayrton Lucas. Com a vitória, o Rubro-negro diminuiu a desvantagem do clube paulista na tabela de classificação do Brasileirão.

continua após a publicidade

Após a 10ª rodada, as equipes seguiram na primeira e segunda posição do campeonato. O Palmeiras, com 22 pontos, permaneceu na liderança, enquanto o Flamengo, com 21, encostou no rival na disputa pela ponta da tabela.