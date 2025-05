Decisão de técnico do Santos sobre Neymar repercute na web

Santos e Vitória estão se enfrentando no Barradão, neste domingo (25), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Uma decisão do técnico do Peixe, Cléber Xavier, em relação a Neymar, gerou polêmica nas redes sociais.

Depois de entrar nos minutos finais do empate do Santos contra o CRB, na Copa do Brasil, que culminou na eliminação do Peixe na disputa de pênaltis, Neymar apareceu mais uma vez no banco de reservas.

A decisão de Cléber Xavier incomodou muitos torcedores e até telespectadores de outros times, que queriam ver o craque em campo. Vale lembrar que o camisa 10 da Vila Belmiro acabou de retornar de uma lesão muscular. Veja abaixo o debate entre os torcedores.

Neymar deixa o campo após a eliminação do Santos na Copa do Brasil (Foto: Itawi Albuquerque/AGIF)

Veja repercussão da decisão de Cléber Xavier em relação a Neymar

Como vem para o jogo Vitória e Santos

VITÓRIA (técnico: Thiago Carpini): Lucas Arcanjo; Baralhas, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller, Ronald e Matheuzinho; Gustavo Mosquito, Osvaldo e Renato Kayzer.

SANTOS (técnico: Cleber Xavier): Gabriel Brazão, Léo Godoy, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Deivid Washington.

Declaração de Neymar após eliminação do Santos chama atenção: ‘Deixou claro’

Após a eliminação diante do CRB na Copa do Brasil, Neymar deu uma forte entrevista na última quinta-feira (23). Questionado sobre a permanência no clube, o atacante não cravou o futuro. O jogador também afirmou que a equipe melhorou quando o camisa 10 entrou. As declarações repercutiram nas redes sociais.

- Eu sei que, comigo em campo, as coisas são diferentes. Você viu que, em 20 ou 25 minutos, eu posso fazer a diferença. Sei que posso ajudar meus companheiros. Foi meu primeiro jogo após um longo tempo parado. Mas também não pode depender só de mim. Todo mundo conhece a situação em que estamos, e precisamos de todos os jogadores para sair dela - disse.

Sobre uma possível extensão no contrato, Neymar foi sucinto e disse: "Não sei". A declaração foi vista por alguns internautas como um princípio de saída do atacante ao fim do vínculo, que se encerra em junho.