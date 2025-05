O Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0, neste domingo (25), no Allianz Parque, pela décima rodada do Brasileirão. Após a vitória, o perfil oficial do clube carioca aproveitou o momento para provocar alguns comentaristas da Rede Globo. A motivação foi o palpite dos comunicadores antes do confronto. Durante o programa 'Palpite GE', a jornalista Joanna de Assis rebateu o post do clube carioca.

- Eu não tinha ideia do que a gente alugava a mente das pessoas, clube, jogador, torcedor, eles ficam muito ofendidos por um simples palpite - disparou Joanna de Assis.

Como todo jogo, o site da Globo disponibilizou alguns palpites da equipe de comunicação esportiva. Dentre os nomes, encontrava-se Alex Escobar, Felipe Diniz, Fred Bruno, Jéssica Cescon, Tiago Medeiros e a própria Joana de Assis. Todos palpitaram a favor do Palmeiras. Apenas André Loffredo acreditava num empate dentro do Allianz Parque.

- Informação do adm: com a vitória de hoje, o Flamengo não perde no Brasileirão para o Palmeiras há quase 8 anos, ou 15 jogos! - publicou o perfil oficial do clube carioca.

Domínio do Flamengo

A última vitória do Palmeiras sobre o rival pelo Brasileirão aconteceu em novembro de 2017. Na ocasião, o equipe alviverde ainda nem era treinada por Abel Ferreira. O time era comandado por Alberto Valentim. O triunfo aconteceu por 2 a 0, no Allianz Parque, com dois gols de Deyverson.

Próximos desafios

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Deportivo Táchira, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Maracanã. A equipe comandada por Filipe Luís precisa apenas de uma simples vitória para se classificar na competição. No mesmo dia e horário, o Palmeiras, já classificado para as oitavas de final do torneio continental, recebe o Sporting Cristal-PER, no Allianz Parque.