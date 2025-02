A polêmica envolvendo Jorge Iggor e Neymar surgiu a partir de críticas sobre como o narrador escolheu narrar, bastante emocionado, o retorno do jogador ao Brasil. A discussão ganhou destaque nas redes sociais e em diversos portais de notícias, com opiniões divididas. A notoriedade das críticas a Jorge Iggor chegaram até Neymar, que aproveitou o encontro na transmissão para elogiar.

continua após a publicidade

➡️Jornalista critica atitude de Neymar no pós-jogo de Santos x Botafogo: ‘Nada a ver’

- Olá Jorge Iggor, é um prazer enorme estar falando com você! Jorge, desde já te parabenizo pelo seu vídeo, tenho certeza que você é um grande narrador, que traz uma emoção diferente e verdadeira. Então obrigado pelo vídeo, obrigado pelas palavras, fico muito feliz de ter um cara como você narrando esses momentos incríveis, não só meu, mas todos os jogadores brasileiros e internacionais. É incrível ter sua voz nos jogos, parabéns, tá?! - disse Neymar em entrevista ao vivo para a TNT Sports.

Os lados que criticaram o narrador defendem que tal comportamento não era condizente com a seriedade esperada na cobertura jornalística, devendo ser uma postura mais neutra e impessoal, mesmo diante de momentos emocionantes como a volta de Neymar ao Santos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Jorge Iggor defendeu a paixão no futebol como um elemento essencial no trabalho jornalístico, ressaltando que a emoção faz parte da experiência do esporte.

Como foi a estreia de Neymar no Santos

O Peixe saiu na frente, mas o Botafogo-SP arrancou um empate por 1 x 1 na Vila Belmiro pela sétima rodada do Paulistão.

A torcida do Santos no estádio pôde aproveitar Neymar mais do que esperava. O camisa 10 esteve em campo durante todo o segundo tempo, chegando a atuar 51 minutos seguidos, fato que não acontecia há mais de um ano, desde sua grave lesão no joelho.

continua após a publicidade

➡️ Virginia e Zé Felipe vão de helicóptero assistir estreia de Neymar pelo Santos: ‘Neyday’

Neymar em sua estreia pelo Snatos na Vila Belmiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Neymar foi bastante caçado pela marcação e teve pouco espaço para fazer jogadas de efeito ou progredir individualmente no setor de ataque. O atacante atuou um pouco mais recuado, como já vinha fazendo há algum tempo, como um típico camisa 10.

Teve oportunidades de distribuir passes, acionou bem os jogadores pelo lado de campo, principalmente Guilherme, o artilheiro do Santos no Paulistão. O camisa 11 fez mais uma boa partida, mas não conseguiu concluir em gol suas principais oportunidades.