Virginia Fonseca e Zé Felipe marcaram presença na Vila Belmiro para acompanhar o primeiro jogo de Neymar no seu retorno ao Santos, nesta quarta-feira (5), em válida pelo Campeonato Paulista. O retorno de Neymar ao Santos é um dos momentos mais aguardados do futebol brasileiro nos últimos anos. Reflexo disso é grande presença de famosos na Vila Belmiro para acompanhar a reestreia do craque pelo Peixe.

Neymar deve jogar em Santos x Botafogo-SP

Na segunda-feira (3), o atacante participou das primeiras atividades com o elenco santista e já deixou boas impressões no treinamento.

A expectativa é que o jogador ganhe alguns minutos contra o Botafogo-SP, mas sem exigir um alto rendimento da parte física. Afinal, o atacante acumula poucos minutos desde que voltou da grave lesão no joelho no Al-Hilal, da Arábia Saudita, e precisa ganhar ritmo antes de atuar com a carga máxima em campo.