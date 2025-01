Após imbróglio por direitos, Globo confirma transmissão de campeonato

A Globo e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciaram um acordo para a transmissão da Copa do Nordeste a partir da fase de grupos, que começa no dia 22 de janeiro de 2025. Pela primeira vez, as partidas serão exibidas no Premiere, serviço de pay-per-view da emissora.

Inicialmente, a Globo havia se acertado com a Trinta Sports, produtora responsável pelas imagens do torneio. Contudo, a CBF interveio, reivindicando os direitos de negociação da Copa do Nordeste. O torneio, então, ficou sem transmissão nas duas primeiras rodadas pré-eliminatórias.

Após negociações, as partes chegaram a um consenso, permitindo que o Premiere transmita a competição desde a primeira rodada da fase de grupos em 22 de janeiro de 2025.

A Copa do Nordeste conta com a participação de 16 clubes divididos em duas chaves. Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançarão para as quartas de final, que serão decididas em jogo único, assim como a semifinal. O time de melhor campanha terá o privilégio de decidir a vaga em casa. A grande decisão será disputada em confrontos de ida e volta, com todas essas partidas sendo transmitidas pelo Premiere.

Bahia e Vitória, com quatro conquistas cada, são os maiores vencedores da história da competição. Eles são seguidos pelo atual campeão, o Fortaleza, além do Ceará e do Sport, cada um com três títulos. Este quinteto se destaca não apenas na Copa do Nordeste, mas também representa a região na Série A do Brasileirão em 2025.

Como foi o sorteio da Copa do Nordeste 2025

Para definir os Grupos A e B da Copa do Nordeste 2025, a CBF dividiu os 16 clubes em quatro potes, atendendo à posição de cada um no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Duas equipes de cada pote foram sorteadas para formar os grupos. Nos estados em que haviam duas equipes ou mais, as mais bem posicionadas no ranking foram alocados em grupos distintos.