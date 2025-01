Pabllo Vittar responde Renata Fan em post envolvendo Denílson; Band se pronuncia

A publicação de Renata Fan envolvendo o ex-jogador Denílson, a cantora Pabllo Vittar e a Globo rendeu polêmica nesta quarta-feira (15). A artista lamentou o ocorrido e classificou o post como "homofobia". A Band, emissora onde a apresentadora trabalha, também se manifestou sobre a situação.

Na primeira parte da imagem publicada por Renata Fan, a apresentadora aparece com o ex-jogador, com a legenda: "Denílson na Band". Na segunda, o pentacampeão do mundo foi colocado, através de uma montagem, ao lado da cantora Pabllo Vittar, com a legenda: "Denílson na Globo".

- Internet, sua danada! Recebi umas 10 vezes esta publicação hoje! E na real, chorei de rir! Sempre serei do time da zoeira - escreveu Renata na legenda da publicação.

- Homofobia não é brincadeira! Muita gente morre por conta dessa 'zoeira' - respondeu Pabllo na postagem da apresentadora.

A publicação viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões. Enquanto uns classificaram como uma brincadeira, outros consideraram a postagem como desrespeitosa. Segundo o portal "F5", a Associação do Orgulho dos LGBTQIAPN+ de São Paulo abriu um processo contra Renata.

A repercussão chegou até a Band, que se manifestou:

"As publicações feitas pela jornalista e apresentadora Renata Fan em seu perfil pessoal no Instagram não refletem a opinião da Band"