Botafogo mostra repertório e controle em melhor atuação da temporada

O Botafogo precisou de apenas 20 minutos para construir a vantagem de três gols e confirmou a goleada sobre a Chapecoense, fora de casa, pela 12ª rodada do Brasileirão. Uma aula de imposição tática, física, e fazendo valer a superioridade do elenco.

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Ainda em início de trabalho com o técnico Franclim Carvalho, o Glorioso tem dado boas respostas dentro daquilo que projeto e torcida esperam do time. Uma ideia baseada na agressividade, ofensividade e controle das ações, pensando em minimizar os erros.

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A estrutura com três homens de meio-campo deu ao Botafogo, mais uma vez, a sustentação para que o jogo fluísse. A trinca formada inicialmente por Edenilson, Cristian Medina e Danilo entregou pegada no combate, ótima saída de bola e organização no meio, além de chegada no terço final.

Botafogo teve primeiro tempo arrasador na Arena Condá (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo com repertório

Os quatro gols apresentaram situações diferentes criadas pelo time de Francil Carvalho, mostrando boa variedade nas ações no terço final. Boa notícia para quem, no começo da temporada, mostrou dificuldade e, principalmente, confiança.

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Primeiro em jogada ensaiada em escanteio, depois em tabela na entrada da área, passando por imposição no jogo aéreo e finalizando com a individualidade. Os quatro gols do Botafogo, marcados por Edenilson e Matheus Martins, dois cada, encheram os olhos. Ainda que a Chapecoense seja candidata ao rebaixamento e viva cenário complicado na temporada, a resposta e sinais de evolução deixam ótima impressão para a sequência.

Ainda faltam peças a serem encaixadas na engrenagem para que o time fique próximo do desejado. A defesa segue sendo um problema e isso foi ilustrado pela desorganização no gol marcado pela Chape, mesmo com o placar em 3 a 0. Muito espaço e falta de combate. A missão, agora, é passar ileso em um jogo, o que não acontece há 14 jogos.

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Próximo compromisso

O Botafogo volta a campo na terça-feira (21), desta vez no Nilton Santos, novamente contra a Chapecoense. As equipes viram a chave e focam na quinta fase da Copa do Brasil, às 17h (de Brasília).