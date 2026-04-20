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Botafogo sofre transfer ban da Fifa por dívida na compra do atacante Rwan Cruz

Glorioso fica proibido de registrar atletas por três janelas, ou até resolver impasse

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Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/04/2026
18:04
John Textor é o dono da SAF do Botafogo (Foto: Juan Mabromata/AFP)
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O Botafogo foi punido novamente pela Fifa com transfer ban. A atualização foi publicada nesta segunda-feira (20) na plataforma da entidade. Desta vez, a SAF foi proibida de registrar novos jogadores devido à dívida pela compra de Rwan Cruz, junto ao Ludogorets, da Bulgária, clube que o jogador defende atualmente em vínculo de empréstimo.

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A punição vale por três janelas de transferências. Já havia a expectativa pela nova suspensão devido aos problemas financeiros vividos pela SAF.

Rwan Cruz foi contratado pelo Botafogo no início de 2025 por 8 milhões de euros, cerca de R$ 48 milhões na cotação da época. O atacante não conseguiu se destacar e foi emprestado ao Real Salt Lake, dos Estados Unidos, antes de ser repassado ao Ludogorets.

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Rwan Cruz custou cerca de R$ 48 milhões aos cofres do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Rwan Cruz custou cerca de R$ 48 milhões aos cofres do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo sofre com punições

Este é o terceiro transfer ban sofrido pela SAF em quatro meses. O primeiro foi pela dívida com o Atlanta United pela compra de Thiago Almada, em 2024, que foi resolvido após acordo entre as partes no mês de fevereiro deste ano.

Além disso, o Botafogo também foi proibido de inscrever jogadores pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF por atraso em parcelamento de acordo.

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O tema vinha sendo abordado diariamente nos bastidores do projeto de John Textor e foi alertado na Assembleia Geral Extraordinário (AGE) desta segunda-feira, no Nilton Santos, em primeira convocação. O empresário tenta entrada de 25 milhões de dólares (cerca de R$ 125 milhões) para dívidas urgentes e solução do caixa atual, mas vê movimentação brecada.

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