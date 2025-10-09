Quem é o volante do Sub-20 que chamou atenção de Dorival Jr no Corinthians?
Thomas Lisboa começou a treinar com a equipe principal durante o recesso da base
O técnico Dorival Júnior ganhou um reforço caseiro para a reapresentação do Corinthians nesta quarta-feira (8). O volante Thomas Lisboa, de 20 anos, passou a treinar com o elenco profissional durante o período de recesso da equipe Sub-20. A informação foi inicialmente divulgada pela Itatiaia.
Thomas Lisboa nasceu em São Paulo em janeiro de 2005. O jogador chegou ao clube aos sete anos e desde então vem se desenvolvendo no Timão. Volante de marcação, o garoto acabou ganhando destaque pela qualidade de passe.
No sub-20 desde 2023, Thomas teve uma temporada de destaque em 2024, com mais de 40 partidas disputadas e três gols anotados. Apesar de ter enfrentado uma lesão neste ano, o volante já retornou à equipe e participou de seis partidas no segundo semestre, mostrando que está recuperado e pronto para assumir novos desafios.
Nesse contexto, Thomas passou a treinar de forma integrada com o elenco profissional. O atleta já havia participado de atividades e coletivos anteriormente, mas esta é a primeira vez que atua plenamente junto à equipe principal do Corinthians.
Pelo Corinthians, foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, atuou como capitão da categoria e chegou a acumular experiências na Seleção Brasileira durante treinamentos no CT Dr. Joaquim Grava.
Renovação ainda em aberto
Thomas Lisboa tem contrato com o Corinthians até 31 de janeiro de 2026. Segundo apuração do LANCE!, o volante deseja permanecer no clube. Conversas estão em andamento para renovação contratual.
Com as restrições do transfer ban, a diretoria e a comissão técnica devem apostar ainda mais na base. Em 2025, no entanto, Thomas não poderá atuar pelo Campeonato Brasileiro, pois não está inscrito e o prazo de registro já se encerrou.
