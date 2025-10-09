O treino do Corinthians desta quinta-feira (9) contou com a visita da ONG Make-A-Wish Brasil, que realiza sonhos de crianças que enfrentam doenças graves. Após a atividade comandada por Dorival Júnior, os jogadores do Timão tiraram fotos e distribuíram autógrafos.

Nas imagens divulgadas pelo Corinthians, diversos jogadores aproveitaram o momento para se aproximar das crianças, que se sentiram muito emocionadas durante o encontro. Um dos mais prestigiados pelos pequenos, Yuri Alberto, atacante do Timão, valorizou o momento.

– É importante receber essas visitas. Lá em São José dos Campos, eu costumo visitar uma ONG perto de casa chamada GACC (Grupo de Assistência à Criança com Câncer). Você não sabe o quanto é bom para eles nos receberem. Para nós pode parecer um gesto simples, mas para eles pode mudar muita coisa. Uma criança pode ficar muito feliz e pode começar a se alimentar e a focar no tratamento dela. Passar alegria e energia boa para eles é bom demais – disse o atacante.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Yuri Alberto foi um dos mais tietados (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Sonho realizado

Desde 2008, a Make-A-Wish Brasil transforma em realidade os sonhos de crianças que lutam contra doenças graves. Desta vez, o desejo era conhecer o Corinthians, e o encontro com os jogadores no CT Joaquim Grava trouxe emoção, esperança e novas forças para quem enfrenta dias difíceis.

– O sonho destes meninos é conhecer o Corinthians, estar no CT perto dos jogadores. Esse momento acaba sendo bastante transformador para as crianças porque traz uma esperança e um sopro de vida num momento difícil. Ajuda no tratamento e ajuda a superar as dificuldades da doença. O apoio do Corinthians neste momento será muito importante e inesquecível para as crianças e as famílias – disse Vanessa de Paula dos Santos, representante da Make-A Wish.

