Corinthians realiza treino técnico visando clássico contra o Santos
Timão se prepara para o Clássico Alvinegro
O Corinthians treinou nesta quarta-feira (9), visando a preparação para o duelo contra o Santos, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a segunda atividade da equipe desde a reapresentação do elenco após período de folga.
O calendário nacional está paralisado para a Data Fifa, e o Clássico Alvinegro será somente na quarta-feira (15), na Vila Belmiro, em partida marcada para 21h30 (de Brasília). Na atividade desta quinta, Dorival Júnior não pôde contar com três atletas, convocados por suas seleções: Hugo Souza (Brasil), Romero (Paraguai) e Memphis (Holanda).
A primeira atividade promovida por Dorival Júnior foi um trabalho de força na academia. Em seguida, o grupo foi até o gramado. Após o aquecimento, com treinos coordenativos e enfrentamento de um contra um e dois contra dois, o elenco realizou jogos em campo reduzido com foco em finalizações. Por fim, a comissão técnica dividiu os jogadores em três grupos para uma atividade com situações de jogo.
Carrillo, Rodrigo Garro, André Ramalho e Charles seguiram em transição física e fizeram uma atividade parcial no gramado junto ao elenco. O Corinthians volta aos treinamentos nesta sexta-feira (10), também no CT Dr Joaquim Grava.
Foco no Brasileirão
Os comandados de Dorival Júnior buscam engatar uma boa fase na competição nacional. Na última rodada, o Corinthians bateu o Mirassol por 3 a 0, na Neo Química Arena, e voltou a vencer após três rodadas do Brasileirão.
Atualmente, o Timão ocupa a 12ª colocação na classificação. O Corinthians soma 33 pontos, com 27 partidas disputadas.
