Dodô pede demissão da Globo e acerta com nova emissora; saiba mais

Dodô pediu demissão da Globo e vai atuar na Record em 2025 (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 06:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Comentarista da Globo há pouco mais de um ano, Dodô pediu demissão da emissora no fim de outubro. O ex-jogador acertou com a Record para atuar na cobertura do Campeonato Brasileiro a partir do ano que vem. O ex-atacante já havia trabalhado na TV de Edir Macedo no Paulistão de 2023.

➡️ Record já conta com cinco patrocinadores para transmissão do Brasileirão 2025

- Passando aqui pra agradecer esse 1 ano e 4 meses no grupo Globo, foi realmente uma experiência que me acrescentou muito como profissional. Foi super divertido, além do privilégio de conhecer pessoas maravilhosas e poder desfrutar deste esporte único que é o futebol, que continuarei desfrutando na minha nova (velha) casa, com a mesma alegria de poder fazer aquilo que realmente amo - escreveu Dodô nas redes sociais.

Após comentar o Paulistão na Record em 2023, Dodô atuou no "Camisa 21", canal do Grupo NWB no Youtube. Em junho do mesmo ano, o ex-atacante acertou com a Globo. O comentarista participava das transmissões dos jogos no Sportv e também atuava em outros programas do canal, como o "Boleiragem".

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como jogador, Dodô passou por grandes clubes do futebol brasileiro, como Fluminense, São Paulo, Santos, Botafogo, Palmeiras e Vasco. Fora do Brasil, o ex-atacante defendeu Ulsan Hyundai-COR, Oita Trinita-JAP e Al Ain-EAU. O 'Artilheiro dos Gols Bonitos' conquistou Cariocão e Paulistão na carreira.

Brasileirão na Record

A Record comprou direitos da transmissão do Brasileirão e vai exibir os jogos como mandantes dos clubes integrantes da Liga Forte União. Fazem parte da LFU times como Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude.

Além de Dodô, a Record já fechou com outros nomes importantes da cobertura esportiva, como o narrador Cléber Machado, o comentarista Maurício Noriega, o ex-jogador Muller, a apresentadora Paloma Tocci e a repórter Duda Gonçalves.

Dodô defendeu clubes como Vasco, Botafogo e Fluminense (Foto: Divulgação)