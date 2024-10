Ex-medalhão da Globo é indicado ao SBT para substituir Cléber Machado

Cléber Machado vai deixar o SBT ao fim do ano (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 06:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a saída de Cléber Machado rumo à Record confirmada, o SBT estuda o mercado em busca de um substituto para o posto de narrador principal. De acordo com o portal "F5", um dos nomes indicados por artistas da própria emissora paulista é o de Milton Leite, que deixou a Globo há dois meses.

Ainda segundo o veículo, outro nome indicado por artistas da emissora é o de Marcelo do Ó, principal narrador da RedeTV!. No entanto, apesar dos nomes sugeridos, o SBT não deve fechar com um novo profissional ainda em 2024. Cléber Machado fica até o fim da temporada, em dezembro.

Milton Leite pediu demissão da Globo e acertou a saída amigável após os Jogos Olímpicos de Paris, em agosto. O narrador de 65 anos afirmou que gostaria de passar mais tempo com a família e também revelou insatisfação com a perda de espaço recente na emissora.

A saída de Cléber Machado se deu pela aquisição dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro pela Record. Além do narrador, a emissora também já fechou com o ex-jogador Muller, com o comentarista Maurício Noriega, com a apresentadora Paloma Tocci e com a repórter Duda Gonçalves.

Os jogos como mandantes dos clubes da Liga Forte União serão exibidos pela Record, que comprou os direitos até 2027. A LFU tem como principais clubes: Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico Paranaense, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude.