Mudança à vista: Globo tem novos planos para apresentadora Bárbara Coelho

Escrito por Lance! • Publicada em 16/11/2024 - 06:10 • Rio de Janeiro

Em mudanças internas na editoria esportiva, a Globo negocia uma nova função para a apresentadora Bárbara Coelho para a próxima temporada. A jornalista atualmente comanda o programa Esporte Espetacular, mas pode ter uma transição crucial na carreira.

De acordo com a apuração do jornalista Gabriel Vaquer, do portal F5, da Folha de São Paulo, a emissora negocia transferir os talentos da apresentadora para as transmissões ao vivo do canal. A ideia é fazer Bárbara participar como comentarista de partidas de futebol.

A mudança não significa que a apresentadora deixaria o comando do Esporte Espetacular. Aliás, a ideia é que ela acumule funções, sendo aproveitada nas transmissões ao vivo sempre que possível. A transição deve ser feita a partir de 2025.

Bárbara Coelho

A apresentadora está na Globo desde 2013. No início, ela participava apenas das transmissões do SporTV, onde comando o Tá na Área. Sua primeira oportunidade na TV aberta aconteceu em 2018, na Central da Copa, ao lado de Tiago Leifert e Caio Ribeiro.

Em dezembro do mesmo ano, Bárbara assumiu o comando do Esporte Espetacular no lugar de Fernanda Gentil. Agora, ela pode estar próximo realizar um desejo antigo e iniciar a jornada nas transmissões esportivas da emissora.