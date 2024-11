Ex-Band, Larissa Erthal é demitida da Record um ano após contratação

Larissa Erthal ganhou notoriedade na Band (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/11/2024 - 06:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Cerca de um ano após ser contratada, a apresentadora Larissa Erthal foi demitida da Record no início de novembro. A jornalista de 41 anos apresentava um quadro esportivo no programa matinal "RJ no Ar" e se manifestou nas redes sociais após a saída da emissora.

- Obrigada Record Rio, foi intenso enquanto durou! Saio dessa casa brindando a minha carreira! Sou grata às oportunidades, principalmente pelo autoconhecimento adquirido nessa passagem pela emissora. A certeza da minha competência e a afirmação de que eu posso muito mais do que imaginava - começou.

- Tenho mais um recomeço agora pela frente. Mas eu já aprendi a fazer isso. E se eu não for resiliente por mim, serei pela minha filha, que merece que eu realize tudo o que sonhei pra nossa família. Pronta pro novo desafio - completou a apresentadora.

A demissão de Larissa Erthal vai na contramão das últimas movimentações da Record. A emissora tem se reforçado no setor de esportes dada a compra dos direitos de transmissão do Brasileirão. A TV de Edir Macedo irá exibir jogos como mandantes dos clubes da Liga Forte União e já fechou com nomes como Cléber Machado, Maurício Noriega e Dodô.

Larissa Erthal ganhou notoriedade na Band

Larissa foi contratada pela Band em 2014 e apresentou programas esportivos como "Jogo Aberto", "Terceiro Tempo" e "Band Esporte Clube". Após retornar da licença-maternidade no ano passado, a apresentadora não voltou às telas e deixou a emissora após o fim do contrato.

Pela Band, Erthal participou de coberturas de grandes eventos, como Copa do Mundo, Champions League, Copa das Confederações, Eurocopa e Jogos Olímpicos. Ao longo da carreira, a apresentadora também somou passagem pelo extinto Esporte Interativo.

Larissa Erthal foi apresentadora do "Jogo Aberto" na Band (Foto: Reprodução)