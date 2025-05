Neto manda recado para Memphis após pênalti perdido

Memphis desperdiçou uma cobrança de pênalti pelo Corinthians contra o Mirassol, neste sábado (10), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Na cobrança o holandês tentou uma cavadinha sobre o goleiro Walter, que não caiu na surpresa. Após o lance, o ex-jogador Neto mandou um recado para o Camisa 10.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante a transmissão da partida, pela rádio "Craque Neto", o antigo jogador do Corinthians disparou contra a atitude do atacante. Ele destacou que se tivesse dado certo, Memphis seria idolatrado, mas com o erro, a cobrança se caracteriza como irresponsável.

- A verdade é o seguinte, por que os jogadores do Mirassol estão indo em direção ao Memphis? Eles não batem assim? Ele tentou, o Walter fez uma grande defesa, o Memphis perdeu o gol, e assim, se ele faz o gol desse jeito ia ser craque, mas como perdeu é irresponsabilidade. Mas não pode perder o pênalti. Tem a obrigação de fazer o gol. Você ganha R$ 4 milhões por mês - analisou o ex-jogador.

continua após a publicidade

Corinthians x Mirassol

Mesmo sem o gol do camisa 10, o Corinthians conseguiu conquistar a vitória parcial sobre o Mirassol no primeiro tempo. Aos 51 minutos, o zagueiro Cacá conseguiu balançar as redes e colocaborou para uma redenção de Memphis. O holandês foi o responsável por acertar um cruzamento na medida para o companheiro subir mais alto que a defesa adversária e marcar.

Com o resultado parcial, a equipe do técnico Dorival Júnior vai alcançando a oitava colocação do Campeonato Brasileiro. Até o momento, o Alvinegro soma 11 pontos nas primeiras oito rodadas da competição nacional.

continua após a publicidade