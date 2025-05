Corinthians: Dorival Júnior promete conversa com Memphis por pênalti perdido

O Corinthians perdeu para o Mirassol por 2 a 1, neste sábado (10), pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Memphis teve atuação marcada negativamente no revés no interior paulista. Ainda no primeiro tempo, com o placar zerado, o holandês desperdiçou um pênalti ao tentar uma cavadinha, defendida por Walter.

O ato inclusive gerou polêmica no jogo. A defesa do Mirassol cobrou Memphis, e o zagueiro João Victor teve que ser advertido com um cartão amarelo. O atacante cobrou escanteio para o gol de Cacá, mas os mandantes viraram no segundo tempo com Edson Carioca e Gabriel. Em entrevista coletiva no estádio Campos Maia, Dorival Júnior disse que não falou com o holandês após a partida, mas prometeu uma conversa

— Não, eu jamais converso depois de uma partida com qualquer atleta. É natural, nós vamos ouvi-lo para tentar entender, mas é uma situação que nós, que eu prefiro sempre trabalhar internamente com o atleta, com o grupo, até porque a culpa é nossa de modo geral, não apenas de um atleta, por um motivo ou outro, então com certeza será conversado, tentaremos entender o que tem se passado, para que futuramente não volte a acontecer — disse o treinador durante entrevista coletiva no estádio de Mirassol.

Memphis lamenta penalidade perdida contra o Mirassol (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Fase do holandês

Querido pela Fiel, Memphis só havia cobrado uma penalidade pelo Corinthians, na vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, no último Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele não optou pela cavadinha, o goleiro do adversário também era Walter. Dorival Júnior falou sobre a decisão e disse que o holandês deve estar 'remoendo a decisão'.

— Eu não exponho ninguém, jamais. O que aconteceu eu tenho certeza que o próprio Memphis está remoendo a decisão daquilo que aconteceu. Ele já foi muito importante em outros momentos e às vezes nós tomamos uma decisão que acaba penalizando a equipe, apenas isso, conversaremos com certeza, até porque faz parte do processo - disse o treinador.