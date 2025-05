Benja detona atuação do Corinthians e cobra ‘promessa’ feita por Memphis

O Corinthians perdeu para o Mirassol por 2 a 1, neste sábado (10), fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Após o resultado, o jornalista Benjamin Back disparou contra o desempenho recente da equipe do técnico Dorival Júnior. Além disso, ele também cobrou uma promessa feita por Memphis Depay.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Futebol medíocre, pobre e sem graça do Corinthians. Perdeu para o Mirassol. Não jogaram nada. Não adianta esse blá blá blá de mais posse de bola, ela não vale pra po*** nenhuma. O Memphis quis fazer um pênalti de cavadinha, e é isso, se der certo é gênio, mas se não dá. Foi mal pra caramba - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Estamos esperando né. Porque o Memphis falou que quando o time engrenasse ia ser um pesadelo. Mas até agora, o pesadelo tem sido assistir os jogos do Corinthians. É impressionante. É um time sem vontade, apático, no meio de semana foi um jogo ruim contra o América de Cali também. Vão ficar com o papinho furado do calendário, mas era o Mirassol, não era o Sport lá em Recife. Tá feio - concluiu.

continua após a publicidade

Corinthians x Mirassol

Na derrota para o clube do interio paulista, Memphis ficou marcado por perder uma penalidade. O camisa 10 tentou uma cavadinha pra cima do goleiro Walter, que não caiu na armadilha e conseguiu realizar a defesa.

Mesmo sem o gol do camisa 10, o Corinthians conseguiu conquistar a vitória parcial sobre o Mirassol no primeiro tempo. Aos 51 minutos, o zagueiro Cacá conseguiu balançar as redes e colocaborou para uma redenção de Memphis. O holandês foi o responsável por acertar um cruzamento na medida para o companheiro subir mais alto que a defesa adversária e marcar.

continua após a publicidade

No segundo tempo, a equipe do técnico Dorival Júnior retornou de forma displicente. Como resultado o time do interior paulista reagiu e marcou dois gols para conquistar a vitória. Os tentos aconteceram aos 4 e aos 19 minutos, com Edson Carioca e Gabriel.

Com a derrota, o Corinthians estaciona na oitava colocação e pode perder algumas posições dependendo dos resultados da rodada. O time comandado por Dorival Júnior volta a campo na próxima quinta-feira (15), contra o Racing-URU, pela Copa Sul-Americana.